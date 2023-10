Vigília de l’1 d’Octubre a Celrà

Gràcies a la iniciativa i l’empenta d’Eduard Casas, fa dues setmanes vam recordar a Celrà l’ #1Oct2017 —i la fraternitat del 30 de setembre i les esperances del 27 d’octubre i el compromís de persistir fins a la independència— amb algunes cançons i uns quants poemes. Per tots els que ja no hi són i per tots els que vindran.