Presentació del Bloc

Aquest Bloc té el nom de Simplicitat Inherent, perquè fa referència al concepte de l’harmonia de la naturalesa. Des d’una visió sistèmica la Simplicitat inherent vol dir que la naturalesa és simple i harmoniosa en si mateixa. La complexitat es relaciona amb els elements d’un sistema i amb les relacions de dependència que s’estableixin entre ells. Així si parlem del tema actual de les baralles a França, podríem pensar en tots els elements que formen part de la situació i quines relacions s’han anat establint entre ells. Quants més elements i relacions hi hagin més complexa pot ser la situació o sistema.

Dit d’una altra manera, quan diem que un sistema és complex, volem dir que necessitem moltes dades per poder-lo descriure de forma completa. Si el podem descriure en poques frases, tant pel que fa als seus elements com a les seves relacions, diem que el sistema és simple o molt simple. Ara bé, ens adonem que quan més complex és un sistema, menys llibertat tenen els elements per moure’s sense afectar als altres? Poso un exemple: una societat formada per milers o milions de persones serà per definició complexa. Dins de les seves formes d’organitzar-se, començarà a establir lleis o normes que cada vegada restringiran més les possibilitats de more’s de cada element sense afectar les situacions dels altres.

Però pensem en un altre sistema, com és el sistema solar del qual formem part. També podem pensar que és un sistema complex, però quan tenim uns coneixements bàsics de ciència, sabem que coneixent la llei de la gravetat i les masses dels planetes i satèl·lits, podem saber en el passat, el present, i el futur, com estaran ordenats tots ells dins del sistema. Aleshores, això significa que si sabem determinades característiques dels elements i de les relacions de dependència entre ells, podem preveure o dirigir el seu funcionament.

La base de les teories sistèmiques i de la ciència en general, és precisament la de la Simplicitat Inherent. És molt factible descobrir les relacions que governen el sistema, i aleshores, encara que sembli molt complex (sovint en diem complicat) el sistema esdevé simple en la seva comprensió.

Amb la perspectiva que els grups socials són sistemes i que també tenen relacions de dependència entre els seus elements, són, per tant, analitzables des del concepte de Simplicitat Inherent.

En la propera entrada, es presentarà una anàlisi sobre les opcions del moviment independentista català davant de les eleccions del proper 23 de juliol al Congrso i Senado de l’Estat espanyol.