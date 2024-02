Llum i son a l’hospital de Tortosa

La setmana passada va ser l’última sessió a la sala de formació de l’hospital de Tortosa del nostre curs de Contaminació Lumínica: medi ambient i salut.

Després d’haver parlat durant el curs de les bases físiques de la llum artificial nocturna el 7 de febrer i de com afecta els ecosistemes terrestres i marins el 14 de febrer, ens quedava parlar de les afectacions sobre la salut humana en un entorn hospitalari.

Per a parlar d’aquest darrer i molt important aspecte de la contaminació lumínica el dimecres 21, comptàrem amb la investigadora de la Universitat de Múrcia, María Ángeles Bonmatí.

La investigadora, formada en Cronobiologia en Cronolab, el Laboratori de Cronobiologia de la Universitat de Múrcia, és especialista en els problemes del son (Ciber de Fragilidad y Envejecimiento Saludable, Instituto de Salud Carlos III) en la mateix universitat.

Després d’una interessant introducció sobre la importància de dormir bé per mantindre una bona salut, ens explicà les funcions del son i les seues característiques principals així com tots els possibles trastorns del son i quins són els causants.

Per a les persones adultes és recomanable dormir una mitjana de 7-8 hores diàries. Tanmateix nombrosos factors poden contribuir a disminuir o reduir la qualitat del son. Entre aquests destacà el soroll ambiental nocturn (oci, neteja dels carrers) i la llum artificial nocturna de l’habitació on tractes de dormir i la que entra per la finestra (intrusió lumínica).

Després del descans se’ns passaren diversos tests on-line per avaluar els nostres hàbits a l’hora d’anar a dormir i la qualitat del nostre son.

Fa uns anys la investigadora participà en la 4ta Setmana de la Ciència de Quart de Poblet. La seua xarrada Conociendo nuestro reloj biológico, està en la xarxa i ens permetrà aprofundir en el tema.

María Ángeles Bonmatí ha escrit el llibre Que nada te quite el sueño sobre el tema que és altament recomanable.