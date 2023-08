A Arcos de las Salinas amb el RETA 2023

Un any mes, juliol s’ha acomiadat amb la trobada d’astrònoms aficionats constructors de telescopis, el RETA 2023, que enguany s’ha celebrat a les instal·lacions de Galàctica a Arcos de las Salinas a la comarca aragonesa de Gúdar-Javalambre.

El RETA, ressuscitat l’any passat per AstroAras després d’uns anys d’apagada i especialment per l’espenta del seu president Joanma Bullón, ha reunit bona part dels amants del cel en un entorn privilegiat. La nit a Arcos impressiona, amb la Via Làctia pujant entre l’Escorpí i Sagitari, orgullosa de mostrar la seua bellesa, lluny de llums inútils i excessives de l’enllumenat urbà.

Entre el divendres 21 i diumenge 23 de juliol s’han fet un fum d’activitats, repartides entre les aules de Galàctica i en els telescopis del complex. Però el més important de tot ha estat la coneixença d’astrònoms que mostraven orgullosos l’exhibició dels telescopis, molts d’ells fets artesanalment, que es disposaren en el camp d’observació. Dobsons de grandàries diverses, telescopis més clàssics, prismàtics. Les galàxies, les nebuloses M4, M6 i M7 de l’Escorpí, la nebulosa de la Lira M57, eren objectes grandiosos en els oculars dels instruments.

La primera nit, la del divendres vàrem gaudir molt del cel que es mostrà seré fins que uns núvols impertinents embrutaren el cel a partir de les dues de la matinada. La majoria desmuntà els telescopis encara que d’altres esperaren inútilment unes hores més que els núvols abandonarem el cel.

Entre les activitats programades es varen fer visites a l’Observatori Astrofísic de Javalambre (OAJ), que alberga diversos telescopis de 2,5 m i 0,8 m amb la missió de fer un cartografiat de galàxies. Els observatoris Centre Astronòmic de l’Alt Túria d’AVA i l’Observatori d’Aras de los Olmos de la Universitat de València també programaren visites.

Després de la inauguració oficial de les jornades de dissabte de mati per José Luis Alvír, alcalde de Arcos de las Salinas, Joaquín Álvaro, president de la FAAE, Joan Manuel Bullón, president d’AstroARAs i jo mateix com a president de Cel Fosc, es desenvolupà el seguit de xarrades relacionades directament amb les tècniques d’observació astronòmica.

Així Alejandro Vera va fer un detallat inventari dels Recursos astronòmics de l’anomenat territori Javalturia (Gúdar-Javalambre i Alt Túria). A banda dels observatoris coneguts a la comarca vaig descobrir l’existència del petit punt d’observació al municipi de la Yesa, El Alto Negro.

Seguidament arribà l’esperat Taller de construcció de telescopi de Joan López Vila i de Luís Mora, d’AstroÁndalus.

Joan López Vila, continuant el taller de polit d’espills que va fer en el RETA 2022, ens mostrà una de les etapes d’afinat de les òptiques Newton amb les seues diferents eines i pólvores abrasives. Així mateix ens explicà quins materials utilitza per a continuar amb l’acabat de l’espill una vegada totalment afinat. (poliment i figura final) a més de comprovar finalment la qualitat del vidres acabats amb el test de Foucault.

Posteriorment, Luís Mora, d’AstroÁndalus, completà les òptiques amb una estructura Dobson artesanal de fabricació pròpia. Al final del taller s’obtingué un equip quasi acabat.

Després del dinar, diversos conferenciant explicaren els motius, vivencies i trucs per obtenir una millor experiència observacional, tant instrumental com visual, sense telescopi. Moisés Portillo amb la seua interessant xarrada Planetaria Amateur: Dinamismo y ciencia ens mostrà les millors tècniques per captar les subtils tonalitats i detalls dels planetes mentre que Ángel Huelmo, ens animà a millorar les nostres Técnicas de Observación visual.

Finalment Joanma Bullón, president d’AstroAras, ens contà, des de la seua llarga experiència observacional, l’Evolución histórica de la instrumentación astronómica.

Però tot no ha estat perfecte i no per culpa dels organitzadors. A la nit, la del dissabte 22, un vent de llevant ens dugué núvols abundants que taparen el cel. Llàstima ja que Galáctica havia preparat una gran nit d’observació per al públic general. La gentada que s’havia acostat al camp d’observació per observar els objectes celestes a través de les millores ulleres del món amateur no pogueren ni veure la fina lluna que s’amagava ben prop de Mercuri darrere de les muntanyes.

Aquestes jornades no només ens permeten compartir experiències amb diferents equipaments astronòmics, molt fets per astrònoms experts, sinó també, sobre tot, conèixer persones apassionades pel cel nocturn com tu mateix. Així, per exemple, he conegut a Satur Garcia, de la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque (SAPCB) que organitza, juntament amb AstroNavarra, los Encuentros Transfronterizos de Astronomos Aficionados. En el RETA ens dugué una immensa esfera armil·lar i ens contà el seu funcionament. Els antics astrònoms la feien servir molt bé per preveure les posicions dels planetes i d’altres esdeveniments astronòmics.

Gràcies a l’organització d’AstroAras, en especial a Joanma Bullón, Luís Farinós i Maria Jesús Garrido, a Galáctica i AstroÁndalus i a l’ajuntament d’Arcos de las Salinas.

Imatges: Totes les fotos són de l’organització (Luís Farinós) i dels participants, llevat de les que estan al meu nom.