Espanya (Catalunya autonòmica inclosa) amb Palestina i contra Israel

Avui, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el seu govern reconeixerà l’Estat de Palestina, quan la força majoritària entre la població és el gihadisme representat per Hamàs, que ha declarat voler la destrucció d’Israel i que hi està en guerra oberta d’ençà la massacre genocida del 7 d’Octubre. Al·legar motius humanitàris és una fal·làcia, ja que els palestins haurien pogut dotar-se d’un estat propi l’any 1947, com ho van fer els jueus. Van optar per la guerra i l’expulsió dels jueus de la seva terra ancestral, en cap cas pensen conviure els dos estats.

La decisió espanyola (i de Noruega i Irlanda) no té en compte que l’estat fictici que volen reconèixer no té fronteres, no té capital, viu de les donacions de tercers països, que està representat per una entitat no democràtica (l’ANP), i que reposa sobre d’una contra-identitat “nacional” inventada fa 50 anys per tal de neutralitzar l’estat-nació del poble jueu. En plena guerra, aqueix pas suposa fer costat a Hamàs i el gihadisme palestí en suport del qual convergeixen tots els totalitarismes que volen destruir Israel i Occident.

A més, Espanya aplica la unilateralitat en un conflicte nacional aliè quan la deslegitima en el cas català. Dissortadament, per la causa de Catalunya, tots els partits menys Aliança Catalana comparteixen l’antisemitisme que anima el PSOE, menyspreen Israel per defensar-se quan són incapaços d’independitzar el nostre país. Així perdem l’oportunitat de situar-nos internacionalment al costat de les societats obertes contra l’islamisme fent costat a Israel.