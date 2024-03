Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

La ce trencada és una puça veloç i tenaç

La ce trencada és una PUÇA VELOÇ i TENAÇ que ens ENCALÇA fins a ABRAÇAR-NOS. És un TRAÇ DOLÇ que ens ALÇA amb una FORÇA VIVAÇ.

Un iber poliglot

Ep, que són aguts:

—BEISBOL (no *bèisbol)

—ELIT (no *èlit)

—FLUOR (no *flúor)

—IBER (no *íber)

—INTERVAL (no *intèrval)

—POLIGLOT (no *políglot)

—TIQUET (no *tíquet)

—XANDALL (no *xàndal)

Calla, ara que ho dius

Ho dieu?

—CALLA, tens raó

—CALLA, ara que ho dius…

—CALLA, ara que hi penso…

—CALLA, que em sembla que he deixat la porta oberta

—CALLA, si era en Jaume!

Que no se’ns esguerri res

Un verb que no hem de perdre:

—La pluja VA ESGUERRAR la festa

—La cantant HA ESGUERRAT la cançó

—HAS ESGUERRAT la pintura

—Em volia ESGUERRAR el cap de setmana

—Amb això ESGUERRARIES el plat

—El sastre VA ESGUERRAR el vestit

Filem prim

Filem prim:

—Obrir la boca ▶️BADAR LA BOCA

—Tancar els ulls ▶️ ACLUCAR ELS ULLS

—Començar una llonganissa ▶️ ENCETAR UNA LLONGANISSA

—Trencar ametlles ▶️ ESCLOFOLLAR AMETLLES

A tota brida

De pressa:

—EN UN TRES I NO RES

—EN UN TANCAR I OBRIR D’ULLS

—AMB QUATRE ESGARRAPADES

—EN UN DIR JESÚS

—EN UN PENSAMENT

—COM UN LLAMP (o BALA, o FONA, o FLETXA)

—A TOTA BRIDA

—A TOT DRAP

—COM UNA CENTELLA

—COM UN COET

—DE CORRENTELLA

—EN UNA ESCAPADA

—A ESCLATACOR

Ha anat de poc

Ho dieu?

—Ha ANAT DE POC que no caiguessis

—Compte: DE POC topes amb la paret

—No ens va enxampar, però VA ANAR DE POC

—Ha estat un ensurt, però HA ANAT DE POC que no fos fatal

—Aquell dia VA ANAR DE POC que no es posés a plorar

El magnetòfon de n’Espàrtac

Ep, que són planes:

—ATMOSFERA (no *atmòsfera)

—CONCLAVE (no *cònclave)

—ESPÀRTAC (no *Espartac)

—EUFRATES (no *Èufrates)

—MAGNETÒFON (no *magnetofon)

—MARRÀQUEIX (no *Marraqueix)

—MEDUL·LA (no *mèdul·la)

—MÍSSIL (no *missil)

—TERMÒSTAT (no *termostat)

A la babalà

De debò que cal dir “a voleo”?

—Repartir A ULL (o A BELL ULL)

—Pitjar un botó A LA BABALÀ

—Decidir-ho A ULLS CLUCS

—Parlar A LA LLEUGERA

—Dir-les SENSE ENGALTAR

—Fer-ho tot DE BOIG

Etiquetes amb errades

Ei, Supercarns:

—Nascut en ▶️ Nascut A

—Engreixat en ▶️Engreixat A

—Kgrs, Kgr ▶️KG

—Envasat ▶️ Envasament

—Conservar, Consumir ▶️ Conserveu, Consumiu

Ho teniu coll avall

“Assumir”? "Tenir per segur"? O bé:

—TÉ COLL AVALL que li concediran el premi

—No ho esperava, TENIA COLL AVALL que el refusarien

—Esperava la matrícula d’honor, la TENIA COLL AVALL

—Sí, TÉ COLL AVALL que ho haurà de fer

Turmentats i ben moblats

Compte, amics!

⛔️ Abombar ✅BOMBAR

⛔️Abufetejar✅BUFETEJAR

⛔️Acondicionar✅CONDICIONAR

⛔️Ametrallar✅METRALLAR

⛔️Aminorar✅MINORAR

⛔️Amoblar✅MOBLAR

⛔️Aterroritzar ✅TERRORITZAR

⛔️Atravessar✅TRAVESSAR

⛔️Aturmentar✅TURMENTAR

Un oasi de purpurina

Allà on sempre hi havia hagut una bassa d'oli ara hi ha un oasi de pau.

Coses que fan joc

