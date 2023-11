Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Ja pots comptar!

15 maneres de no dir “què va!”:

—DE CAP MANERA!

—CA!

—CA, BARRET!

—JA POTS COMPTAR!

—POTS PENSAR!

—I ARA!

—I QUÈ MÉS!

—AU VA!

—FUIG!

—NO!

—NO, HOME, NO!

—ALTRA FEINA HI HA!

—CREU-T’HO!

—ARA LI FAN EL MÀNEC!

—DEMÀ M’AFAITARÀS! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 8, 2023



La saviesa de Carme Junyent, en una frase

"Quan una llengua es mor, els parlants no s'adonen de què passa fins que ja no hi ha res a fer" (Carme Junyent) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 8, 2023



Quan l’enterren el pronom “en”?

Quan l'enterren, el pronom 'en'? pic.twitter.com/0gQFJVkTV4 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 7, 2023



De la Xina i del Perú

Ep!

⛔️ de Marroc ✅ DEL MARROC

⛔️ a Brasil ✅ AL BRASIL

⛔️ d’Estats Units ✅ DELS ESTATS UNITS

⛔️ a Canadà ✅ AL CANADÀ

⛔️ d’Iran ✅ DE L’IRAN

⛔️ a Japó ✅ AL JAPÓ

⛔️ de Perú ✅ DEL PERÚ

⛔️ de Xina ✅ DE LA XINA

⛔️ a Uruguai ✅ A L’URUGUAI

⛔️ a Nacions Unides A LES NACIONS UNIDES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 7, 2023



Gota a gota

Progressivament (gràcies, Josep Espunyes!)

—GOTA A GOTA FA GORG

—A CÒPIA DE POCS ES FA UN MOLT

—DE GOTA EN GOTA S’OMPLE LA BÓTA

—DE MICA EN MICA S’OMPLE LA PICA

—MOLTES GOTES FAN UN CIRI

—MOLTES MIQUES FAN UN MUNT

—PAS A PAS ES FA CAMÍ

—TOT FA FEIX

—RAL A RAL ES FA CABAL pic.twitter.com/jE2XM0WC8R — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 15, 2023



Amorosívol

No és bonic?

—ALTÍVOL

—AMOROSÍVOL

—AVORRÍVOL (digne de ser avorrit)

—BARONÍVOL

—DEFENSÍVOL

—FRESQUÍVOL

—GERMANÍVOL

—INFANTÍVOL

—JOVENÍVOL

—LLANCÍVOL

—LLEGÍVOL

—MANEGÍVOL

—MENGÍVOL

—MESTRÍVOL

—MONGÍVOL (propi de monges)

—OMBRÍVOL

—PAGESÍVOL

—PLANYÍVOL

—SENYORÍVOL

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 10, 2023



Molta terra a l’Havana

Pretensions, il·lusions, especulacions…:

—TENIR MOLTA TERRA A L’HAVANA

—AIXECAR CASTELLS A L’AIRE

—FER VOLAR COLOMS

—NO TOCAR DE PEUS A TERRA

—SOMNIAR TRUITES

—SOMNIAR DESPERT

—TENIR PARDALETS AL CAP

—VIURE A LA LLUNA

—VIURE D’IL·LUSIONS

—ESTAR CARREGAT DE SOLFES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 9, 2023



Poder volent

Ep!

⛔️ coneixo, apareixo, compareixo ✅ CONEC, APAREC, COMPAREC

⛔️ coneixi, apareixis, compareixin ✅ CONEGUI, APAREGUIS, COMPAREGUIN

⛔️ aparescut ✅ APAREGUT

⛔️ poguer, poguent ✅ PODER, PODENT

⛔️ volguer, volguent ✅ VOLER, VOLENT

⛔️ sapiguer, sapiguent ✅ SABER, SABENT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 14, 2023



A què treu cap, cap de trons?

En @vpamies és una mina:

—A QUÈ TREU CAP?

—Quin CAP DE TRONS!

—Em BULL EL CAP

—No li ESCALFIS EL CAP

—Faig CABOTADES

—Estic ENCAPARRAT

—Li RODA EL CAP

—PEL CAP BAIX

—Un CAP PELAT

—CAP DE SETMANA

—CAP D’ANY

—Prendre’l de CAP D’ESQUILA

—Anar-se’n CAPCOT

—Té el CAP PLE DE PARDALS pic.twitter.com/DfyyCfbF45 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 13, 2023

Espenyats!

El prefix ES- (o DES-) indica exclusió, pèrdua, ruptura:

—ESCLOFOLLAR (DESCLAFOLLAR)

—ESPELLOFAR (DESPELLORFAR)

—ESCUAR (DESCUAR)

—ESBUDELLAR…

—ESTERANYINAR

—ESLLOMAR

—ESGARGAMELLAR-SE

—ESVENTRAR

—ESBOCINAR

—ESMICOLAR

—ESTIMBAR

—ESBALÇAR

—ESPENYAR

—ESFULLAR

—ESGRANAR

—ESBRANCAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 17, 2023

Encara dieu “i pico”?

Encara dieu “i pico”?

⛔️ N’hi ha 20 i pico ✅ MÉS DE 20

⛔️ En vindran 50 i pico ✅ I ESCAIG

⛔️ En va perdre 1.000 i pico ✅ PASSA DE 1.000

⛔️ Me n’he fet 200 euros i pico ✅ I ESCADÚS

⛔️ Són les 7 i pico ✅ LES 7 I BUSQUES

⛔️ M’ha costat un pico ✅ UNA PICOSSADA, UNA RONYONADA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 6, 2023



No ho fem!

Quina plaga!

—Ahir parlava bé i avui *ho feia malament ▶️ i avui malament

—Molts s’aixequen. El primer *de fer-ho és ▶️ El primer és

—Si véns t’espero. Si no *ho fas, me’n vaig ▶️ Si no, me'n vaig

—Gira a la dreta i després *fes-ho a l’esquerra ▶️ i després a l’esquerra — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 16, 2023

