Hi feu vida?

Els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Hi feu vida?

Una expressió preciosa: FER-HI VIDA (‘passar-hi temps’):

—A l’hivern FEM VIDA al menjador

—A l’estiu FEM MÉS VIDA a la saleta

—Tenien una casa a Dénia, però no HI FEIEN VIDA

—A l’apartament, hi vénen a dormir i prou; gairebé no HI FAN VIDA

Cada gota val per mil!

En @TomasMolinaB diu "Abril…" i els tertulians del @plantabaixatv3 responen, a l'uníson: "Aguas mil!"

En català es diu CADA GOTA VAL PER MIL, o bé CADA GOTA EN VAL MIL

L’enteneu, el “nord-català”?

Gràcies a @som3cat, he descobert que entenc una llengua nova: el “nord-català”. Al TN han dit que la transmissió de rugbi es faria en “nord-català”. Curiosament, parlaven dels jugadors “catalans” i dels Dracs “catalans”.

Com si fos la fi del món

Com si no hi hagués demà? Què coi és això?

—COM SI S'HAGUÉS D'ACABAR EL MÓN

—COM SI S’ACABÉS EL MÓN

—COM SI FOS LA FI DEL MÓN

—COM UN BOIG

—COM UN FOLL

—COM UNA MALA COSA

—DE MALA MANERA

Renillar, mugir i bramular

Què fan…

—El cavall i l’euga? RENILLAR, EGUINAR, AÏNAR, ASSAÏNAR, ARNIAR

—El bou i la vaca? MUGIR

—El brau? BRAMULAR, BRUELAR, BRAOLAR

—El porc? GRUNYIR / ESGÜELLAR

—L’ovella? BELAR, BEGALLAR

—El gat? MIOLAR, MAULAR

—El conill, la llebre, la rata? ESGÜELLAR

Ens feu costat?

9 maneres de no dir *apoiar

—RECOLZAR l’escala a la paret

—REPENJAR-SE en el del costat

—FER COSTAT A un candidat

—DONAR SUPORT a aquesta idea

—DEFENSAR una idea

—CONFIRMAR una hipòtesi

—APUNTALAR les branques

—ESTINTOLAR un mur

Jutges? D’on no n’hi ha no en raja

Aquest jutge no sap que “cagar-se a les calces” és una expressió nascuda quan d’això que ara en diem “pantalons” se’n deia “calces”.

Per tant, que no és que sigui una expressió més humiliant perquè els homes no duen calces.

Baliga-balaga i falinfaina

Informals i eixelebrats:

—TARAL·LIROT

—TARAROT

—BALIGA-BALAGA

—BARLIQUI-BARLOQUI

—TRAPATROLES

—FALINFAINA

—TROMPELLOT

—TABALOT

—TAIBOLA

—DESTRELLATAT

—ESTRABUL·LAT

—CAP DE TRONS

Posar cara?

Si la meva mare, al cel sigui, hagués sentit "Ara ja us he posat cara" s'hauria fet un tip de riure.

Per què cal "posar-li cara" si ja en té?

Et dic què?

Cada dia se sent més això: "Ara quan em respongui *et dic".

Però "et dic" QUÈ?

Tant costa posar-hi el pronom?

Els pagesos, caram!

Menja com una llima

—Porteu-me teca, que SÓC DE VIDA

—És que NO EL VEUS MAI TIP

—Noi, NO EL PODEN ATIPAR

—MENJA COM UNA LLIMA

—Tan prim i tant que menja, ÉS UN SAC DE MAL PROFIT

—El meu fill TÉ BONA BARRA

—Una família FARTONA

—Una noia FARTANERA

—Quin FARTÍS, el teu germà

Massa poc!

Un ús molt expressiu:

—T’has fet mal? MASSA POC!

—Deixeu menjar al plat? MASSA FARTS!

—No dissimulis, MASSA QUE HO SAPS.

—Havia d’haver callat, MASSA QUE HE PARLAT

—Val més pecar per MASSA que no per MASSA POC.

—Home, ENTRE POC I MASSA.

Que no arribin a les mans!

La mà (1a part)

—Dos joves FAN MANETES

—Sempre ens pegava, TENIA LA MÀ MOLT LLARGA

—Aquests dos HAN ARRIBAT A LES MANS

—El llibre EM CAU DE LES MANS

—Doneu-li UN COP DE MÀ

—Hem de FER MANS I MÀNIGUES per aconseguir-ho

La mà (2a part)

—NO TENIM PROU MANS per a fer-ho

—ENS HAN PASSAT LA MÀ PER LA CARA

—POSARIA LA MÀ AL FOC que és així

—És clar que s’ha arruïnat, si TÉ LES MANS FORADADES

—HI TÉ LA MÀ TRENCADA, a fer el Paraulògic

—L’HAN TROBAT AMB LES MANS A LA PASTA

Els sants ja hi són, al cel

Quan una cosa no la recordem, no hem de dir que el sant se’n van al cel (els sants ja hi són, al cel).

Si de cas, diguem que:

—SE’NS EN VA DEL CAP

—ENS FUIG DEL CAP

—PERDEM EL FIL

—NO LLIGUEM CAPS

—SE’N VA EL RUC A LES COLS

Panxacontents

La panxa:

—PANXOLÍ, PANXOLINA (panxa)

—PANXABUIT (que no ha menjat)

—PANXACONTENT (que no es preocupa per res)

—PANXADA (cop donat amb la panxa / fart)

—PANXARRUT, PANXUT (que té panxa grossa)

—PANXELL (tou de la cama)

—PANXÓ (fart)

No necessàriament

Compte, amics:

—No té per què venir ara ▶️ No HA (PAS) DE VENIR ara

—No té per què treballar tantes hores ▶️ No CAL (PAS) QUE TREBALLI tantes hores

—No té per què dur màscara ▶️ No HA (PAS) DE DUR màscara PER FORÇA

La vaca i la baca

Compte:

La BACA de l’automòbil ⇔ La VACA pastura

Embolicar el canell amb una BENA ⇔ Punxar una VENA

BELL i ben plantat ⇔ Fer-se VELL

El BALL de l’envelat ⇔ La VALL Ferrera ⇔ El VALL al voltant del castell

Compte, amics:

Cal BEURE més aigua ⇔ Tan xic que no es pot VEURE

L’ovella BELA ⇔ La VELA de la barca

La BOLA del món ⇔ L’ocell VOLA

L’aigua BULL ⇔ En VULL més

Abans no arribi

—Fes-ho abans *de que arribi ▶️ ABANS QUE arribi / ABANS NO arribi

—Des *de que l'ha vist que tremola▶️ DES QUE / D'ENÇÀ QUE

—No callarà fins *a que no el tingui ▶️ FINS QUE…

—Ho diu per tal *de que hi pensis ▶️ PER TAL QUE…

Sant tornem-hi

Tornar (1a part)

—TORNAR-HI (tornar a fer)

—TORNAR-S’HI (fer a algú allò que ell ens ha fet)

—TORNEM-HI (per expressar impaciència, enuig, reny.)

—TORNA-LI, o TORNA-LI LA TROMPA AL XIC (quan algú és molt cabut)

Tornar (2a part)

—QUAN ELL HI VA JO JA EN TORNO

—TORNAR A LA MATEIXA (insistir porfidiosament)

—QUE TORNA, QUE GIRA (donar-hi voltes)

—TORNAR AL CAP PRIMER (tornar a provar de fer una cosa)

—TORNAR AL SOLC (tornar a obrar bé)

Compte amb el “com”

Compte:

⛔️ Com arribis tard, et renyaran

✅ SI ARRIBES tard… ⛔️ Com no hi havia ningú, m'ha trucat

✅ COM QUE no hi havia… ⛔️ Ho deixo tal i com ho he trobat

✅ TAL COM ho he trobat ⛔️ És bo, però no tant com perquè li donem el premi

Anyals, annals i anals

Deixem-ho clar:

—Un càrrec ANUAL (=dura un any)

—Una festa ANYAL o ANUAL (=es fa cada any)

—Un vi ANYENC (=que té molts anys)

—Els ANNALS de la universitat (=relació d’esdeveniments per anys)

La precisió als dits

La precisió als dits:

—FEM PAM I PIPA: fem tocar el polze al nas i estenem la mà

—FEM UN GARGUIROT o ESCLAFIM ELS DITS: els fem espetegar

—FEM LA FIGA: fem sortir la punta del polze entre l’índex i el del mig

Massa aviat que ho has dit

"Massa aviat que ho has dit".

Català de plàstic o català de sempre?

Si ho vols fer, és la teva elecció.

