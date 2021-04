MÈDIA.CAT PUBLICA L’ANUARI DEL 2020

Mèdia.cat, l’observatori crític dels mitjans que impulsa el Grup de Periodistes Ramon Barnils, ha publicat el seu Anuari del 2020, on destaca un ampli dossier sobre el periodisme davant l’extrema dreta. Podeu trobar-lo en format digital aquí. I en format paper en llibreries, de les quals media.cat en dona una llista. Personalment recomano la llibreria Medios, especialitzada en comunicació.

L’anuari, que va començar fa deu anys remarcant temes silenciats als mitjans de comunicació convencionals, ha evolucionat fins a incloure-hi els sorolls mediàtics en uns temps en què l’abundància d’informació amaga sovint els fets més significatius. Perquè, com deia Ramon Barnils, “hem passat de no tenir notícies a tenir-ne massa, i tant mort és qui es mor de set com qui es mor ofegat”.

A banda el dossier sobre el periodisme davant l’extrema dreta , l’Anuari fa referència, entre d’altres, al racisme que s’amaga sota el pla Tremall dels mossos contra el delicte reiteratiu, les limitacions a la protesta i a la lliure informació durant la pandèmia, el ja habitual mapa de la censura –que és un tret distintiu del web–, la cobertura mediàtica dels feminicidis, l’associació mediàtica de la joventut amb la violència…

L’Anuari, que compleix deu anys, es finança mitjançant subvencions d’institucions públiques i privades i un sistema de micromecenatges que enguany ha sumat 393 persones i organitzacions. Bona notícia, doncs, la continuïtat de la publicació de l’Anuari, un servei més del Grup Barnils a l’anàlisi crítica de la realitat de la comunicació al nostre país sencer, més enllà de les fronteres imposades pels estats.