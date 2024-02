Quina llengua més maca!

El català,

l’has d’estudiar,

és clar.

Quan t’esforcis,

fins i tot mentre esmorzes,

no et desanimis

ni perdis les forces.

Perquè, com més l’estudiaràs,

més te n’adonaràs

de les coses que aprendràs.

És una llengua atractiva,

i, si prens la iniciativa,

ajudaràs que sigui més col·lectiva.

Posa’t mans a l’obra,

i si se’t desperten les ganes de sobra,

ves-te’n a celebrar-ho que després el cambrer et cobra!

