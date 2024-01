Víctimes estilitzades

Ha corregut molt, i corre encara, aquesta imatge com a denúncia del drama actual que es viu a Palestina. Amb un text que parla de com es viuria ara Nadal, el naixement de Jesús, sota les bombes de Netanyahu. El missatge, simple, és clar i cert. Però de bon començament que m’ha esmussat una cosa: no trobeu que la imatge dels angoixats pares del monyicot és massa de pel·lícula?

M’ha recordat aquells westerns en què apareixia una índia que acabava enamorada d’un oficial ianqui, una dona que, per a no molestar sensibilitats, sempre interpretava alguna actriu amb trets occidentals i a qui, com a molt, “mascaraven” una miqueta la cara. No era mai una artista amb trets propis dels americans indígenes.

Doncs ací veig una cosa similar: un sant Josep i una Mare de Déu amb aires (trets facials, cossos, estètica…) hollywoodians o d’espot publicitari. No sé qui ha creat aquesta representació, però em sembla que s’ha deixat arrossegar per una convenció de models de paper cuixé, televisions i xarxes socials que molts critiquen i pocs combaten de bona gana.