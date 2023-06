Trenta anys i no, no pareix que siga ahir (afegitó)

Ja vaig advertir que la quarta noteta numerada de la série -a banda dels incisos- podia ser o no l’última dedicada a l’homenatge a Joan Fuster del 1993. I, com podeu comprovar si l’ociositat vos ha dut a llegir açò, faig fer bé perquè encara tinc per ací una altra cosa.

És el fullet que vam fer amb la programació de tot l’embolic i que encara no havia publicat sencer fins ara. Només la portada havia aparegut en alguna ocasió. Ací, ara, podem veure alguns detalls importants més, com els col·laboradors que tant ens van ajudar, els horaris, la tradició -mantinguda- dels sopars… i la tradició de cometre errors en els papers: el moderador del debat era Francesc Mompó i Valls, no Francesc Mompó. També hi ha alguna incorrecció ortogràfica: jo en sóc el responsable, coses de la lentitud en l’autodidactisme.

Les diferències entre la programació i la realitat en algun detall dels actes ja van ser cosa de complicacions insalvables.