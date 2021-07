Quina creu!

De moment no pense morir-me. De fet, no duc idea de morir-me en cap moment. Però com que tinc quimera que segurament això passarà, mas que siga sense ganes, deixe avís que si encara està la moda eixa destrellatada de fer els avisos per la megafonia en vil-lingüe, amb mi que no compten.

Ja deu ser prou trasbals morir-se, com perquè damunt vinguen tocant els testets amb el castellà. Quina creu, senyor!