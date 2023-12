No, res de perfecte que no vulga aprendre valencià

La diputada de Vox Maria de los Ángeles Criado va fer ahir el ridícul a les Corts Valencianes. Com que en una esmena de Compromís es parlava del nombre de professionals, la dona va entendre que demanaven els seus noms. La ignorància és molt atrevida. El diputat de Compromís Carlos Esteve li ho va tirar en cara, com és natural i es mereix.

El numeret de la diputada, malgrat ser trist i il·lustratiu, només evidencia la ignorància militant d’aquesta gent, de manera que no crec que la senyora s’immutara: són gent orgullosa del seu odi al valencià.

Però el paper del diputat és més preocupant, perquè mostra un complex d’inferioritat lingüística assumida (possiblement de manera inconscient) que fa mal. Esteve li retrau el desconeixement flagrant; però dir-li que si no vol, no cal que aprenga valencià (“si vosté no vol aprendre valencià, perfecte, però hi ha traductors, fins i tot a Google“). Això és una baixada de pantalons injustificable. Una diputada* no té cap excusa per a no saber valencià. Cap. Cap que no siga el supremacisme. I si és això, s’ha de denunciar, no donar-los ales.

*En realitat ningú hauria de tindre excusa, però ens allargaríem massa ara i es fa hora de dinar.