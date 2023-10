Memòria i reivindicació del cooperativisme de l’Olleria

La primera volta que vaig parlar en veu alta de la necessitat de fer alguna cosa per a evitar que es perdera la memòria del moviment cooperativista, fonamental en la història olleriana, va ser el 2015. Ho sé perquè la idea em va assaltar durant les jornades sobre la transició política que vam fer aquell any, concretament en la que es va desenvolupar a l’Olleria.

Han passat huit anys. En van passar uns quants fins que la cosa va poder començar a prendre forma, després d’una primera insinuació a qui per formació i espenta vaig pensar que li ho podia encolomar. El resultat del treball de Noèlia Sanvíctor ha anat molt més lluny i més bé del que jo havia imaginat. Ja ho veuran vostés quan tinguen l’amabilitat de mirar el documentari si no poden vindre a la presentació, però ens faria goig tindre’ls de companyia en la projecció i en el sopar.

Com sol passar –és un risc que es corre en aquests casos– ara s’obrin noves expectatives d’investigació i divulgació. Però anem a pams i no a vares: ara presentem, promoguem, comentem, difonguem i celebrem l’estudi que aporta Noèlia.

Per si encara no ho sabeu, la presentació serà el divendres 3 de novembre al Cine Goya (carrer del Batle, 28) de l’Olleria, a les 19.30 h. Després de la presentació farem un sopar al Bar Manolo. Si ens hi voleu acompanyar, heu de confirmar-ho al telèfon 670965692 (Rosa) i haver fet l’ingrés de 25 euros al compte ES46 2045 6101 98 3000245523.