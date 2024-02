Mascarats i cremats

Fotografia: Rafa Esteve

En la mesura que m’era possible (vull dir que va ser curt), vaig fer fa un bon grapat d’anys un passeig pel centre de Marbella. La impressió que em féu era la d’un escenari, un espai tan polit que semblava artificial, un espai desinfectat de realitat per al gaudi de turistes amb butxaca plena.

M’hi havia dut una qüestió familiar, la boda d’un cosí. Com és natural, el sector valencià de la cerimònia hi vam arribar amb la traca reglamentària, però la no vam poder encendre a la porta de l’església. La policia local ens ho va deixar ben claret: “Ni se os ocurra”. A la porta del temple els vam tindre, per si de cas. Tenien por que l’artefacte embrutara aquella plaça impol·luta.

Vam pensar que preferir la netedat artificial a la gresca era una manera d’entendre el món poc festiva, però no vam considerar que fóra un atac a la nostra valenciania. No hi vam veure la valencianofòbia que ara l’Ajuntament de València denuncia perquè hi ha qui s’oposa a una mascletà a Madrid. De colp, al consistori del Cap i Casal se li fa la pell fina i veu una falta de consideració a la cultura valenciana que es posen pegues a tirar una mascletà aparaulada entre el PP d’ací i el d’allà. L’ajuntament hi veu una ofensa. El mateix equip de govern que s’esquinça (cínicament) els vestits per un simple espectacle pirotècnic no s’immuta per les prohibicions de revistes, les censures de concerts i festivals, o la marginació d’escriptors. O l’ocultació de la llengua.

No és cap novetat en els partits que ens governen, però s’ha de dir. I per desgràcia tampoc sorprén gaire el paper d’alguns mitjans, que s’han pres el pleit de manera grandiloqüent. Una mascletà a Madrid! Una visió mesella amb la metròpoli fins i tot en els mitjans públics valencians, que en faran un seguiment amb programació especial i tot.

El PP de Madrid paga (amb diners de l’ajuntament madrileny) la celebració de l’arribada del PP valencià a l’Ajuntament de València. I com que saben tant, converteixen les crítiques de l’esquerreta en un greuge als valencians perquè els ha deixat el monopoli de la valenciania, la “bien entendida”. L’altra, carregada de por que la titlen de catalanista, ha quedat desarmada. I així és com anem, disparant ofrenes de glòries i acabant, sempre, mascarats i cremats.