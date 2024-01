Fotografia: GVA

Fa pocs mesos, el Consell va armar un cartapell perquè el Congreso va aprovar permetre l’ús de les llengües oficials (en realitat en va despenalitzar l’ús, però això és una altra història). Es van encendre en flames, i el president Mazón va fer declaracions en un rampell de valenciania pretesament furibunda.

Més recentment, el cap del Consell anuncià que l’advocacia de la Generalitat posaria fil a l’agulla per a frenar una malèvola i hipotètica llei d’amnistia que el govern espanyol diu que vol redactar.

Però ahir, el mateix Consell que s’ha fet el milhòmens en tot això, va dir que sí, que defén el Dret Civil Valencià, però que les decisions dels partits al Congreso no és cosa seua i que no hi pot fer res. “Mare, em cague”, diuen en el meu poble.

Si volem trobar alguna cosa positiva a l’evidència de la deserció (gens inesperada), és que reforça la convicció que si arribara el moment de posar al dia la qüestió del finançament autonòmic ja tindrem un antecedent de per on aniran les coses. Molta boqueta i res més. Un antecedent que, tampoc gaire per sorpresa, ens han oferit també a cals socialistes.