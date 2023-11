Fuster, malgrat ell i malgrat “ells”

Resulta que hui fa 101 anys que va nàixer Joan Fuster. No tinc gens d’afició a això dels aniversaris, però tal com està el panorama polític desitjós de soterrar qualsevol idea divergent de la caspa, fa ganes de recordar no amb nostàlgia, sinó amb reivindicació, moments dedicats a l’homenot de Sueca. Possiblement, malgrat ell –poc amic de saraus–, i segur que malgrat “ells”, com solia escriure.

