Encara ens els faran passar per bons

Es veu que el govern espanyol prohibirà que els bancs cobren a la gent de més de 65 anys quan traguen diners en efectiu en mà, no per la maquineta.

A primera vista la notícia és bona, però si ho mirem bé això significa que les entitats bancàries tenen barra lliure per a cobrar per un tràmit senzill que, fins a l’altre dia com qui diu, era un servei gratuït més. Si deixa de ser debades és per a desviar els clients als caixers automàtics, amb la finalitat descarada de reduir el nombre de treballadors que atenen el públic. O siga, ens faran (fan ja) pagar per una atenció bàsica i amb els nostres diners, però mira que són bones persones que als vellets els ho estalviaran. La campanya d’imatge és potent, i ens l’estem engolint sencera. Que els d’Atresmedia en parlen desvanits fa plantar l’orella.

Quan les empreses redueixen llocs de faena fa lleig, i fa mal. Però sembla que el sector bancari té butla i l’administració li facilita, tot i guanyar diners a cabassos, acurtar personal laboral malgrat la degradació en l’atenció al client. En altres empreses es posen diners per a evitar que la gent se’n vaja al carrer, i ací… ací se’n van abocar a morterades i no es reclamen ni les gràcies.