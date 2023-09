De còmplices necessaris

Quan l’última víctima mortal dels bous al carrer encara era pràcticament de cos present, el conseller de Cultura i vice-president del Consell es va afanyar a dir que amollaran més diners per a aquestes barbaritats, i que hi afegiran mesures de seguretat.

Dit això, va insistir a recordar que el risc zero no existeix. I en una filigrana que volia ser una argumentació, va afegir que tampoc no existeix en la circulació ni en els parcs infantils. L’home es degué quedar ben pagat de si mateix. És el nivell que tenen, ja no cal que n’esperem més.