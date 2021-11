La Nació sencera. La Llengua catalana. L’Estat independent. La Constitució breu, clara i urgent.

“Sense el català, els habitants de les sis planes que defineixen els Païsosò Catalans seríem uns simples gestors del territori,”

“Aquest moment que vivim és un moment de rearmament col·lectiu. Ho necessitem. Ens cal repensar-nos per refer-nos tan de pressa com siga possible. I per això ens hem d’agafar amb més força que mai al català. A l’escola, als mitjans, en les relacions laborals, en les activitats d’esbarjo, a les pantalles de tota classe i condició, en la música, a cal metge, en tota mena de papers administratius… De ponent bufa un vent huracanat que vol anorrear-nos, aconseguir ara allò que no han pogut fer en els 304 anys d’ençà de la invasió per Almansa.”