Directors (N-Z)

Aquest és un apunt operatiu, que estic editant perquè em permeti localitzar més ràpidament apunts publicats anteriorment al blog, ‘Club 7 Cinema’, sobre les pel·lícules, els mateixos cineastes o les seves circumstàncies. L’aniré completant sobre la marxa i, per tant, serà d’una actualització continuada. A dia 08.03.2024, només hi he posat una petita part d’enllaços: de mica en mica, ho aniré enllestint.

Notes: Cada apunt té marcada, si el llegiu, la data en què l’he penjat; això cal tenir-ho en compte per situar-los cronològicament (és possible que, amb el pas dels anys, alguns apunts -especialment els informatius- hagin quedat pèl obsolets). Fins i tot hi ha articles sobre cineastes que avui en dia han perdut qualsevol interès, però que en el moment que ho vaig escriure en tenien, d’interès. L’ordre dels enllaços només és aproximat: ni estan per ordre de quan els vaig publicar, ni per ordre de quan els cineastes van fer les respectives pel·lícules, malgrat que miro que s’hi aproximi. Aquest apunt segueix de Directors (A-M).

Olivia NEWMAN: | “La noia salvatge”, d’Olivia Newman: fitxa i comentari |

Benjamín NAISHTAT: | Altres veus: “Puan”, de María Alché i Benjamín Naishtat |

Guillaume NICLOUX: | Altres veus: “El segrest de Michel Houellebecq”, de Guillaume Nicloux |

Christopher NOLAN: | Comentari: “Interstellar”, de Christopher Nolan | Altres veus: “Interstellar”, de Christopher Nolan | -Altres veus- Interstellar: tot el que volies saber (blog Pols d’estels) | Fitxa i comentari: “Oppenheimer”, de Christopher Nolan | Altres veus: “Oppenheimer”, de Christopher Nolan |

Jordi NÚÑEZ: | (Fitxa i comentari:) “El que sabem”: comèdia regional valenciana |

Rungano NYONI: | Canes 2024 – UCR: “On Becoming A Guinea Fowl“ i perfil |

Hiroshi OKUYAMA: | Canes 2024 – UCR: “My Sunshine” i nota de perfil |

Ermanno OLMI: | Comentari: “Il villaggio di cartone”, d’Ermanno Olmi |

Ruben ÖSTLUND: | Fitxa i comentari: “Involuntary”/”De ofrivilliga”, de Ruben Östlund | Canes 2014 · Un Certain Regard: “Força major”, de Ruben Östlund | Fitxa i comentari: “Força major”, de Ruben Östlund | Altres veus: “Força major”, de Robert Östlund | Fitxa i comentari: “The Square”, de Ruben Östlund | “El triángulo de la tristeza”, de Ruben Östlund: fitxa i comentari | Altres veus: “El triángulo de la tristeza”, de Ruben Östlund |

François OZON: | François Ozon: juganer, pillet, cinèfil, estilista, diguem-ne provocador…, ara intimista, ara no… | Comentari: “A la casa”, de François Ozon | Comentari: “Jove i maca”, de François Ozon | Altres veus: “Jove i maca”, de François Ozon | Fitxa: “Gràcies a Déu”, de François Ozon | Fitxa i comentari: “Peter von Kant”, de François Ozon | Altres veus: “Mi crimen”, de François Ozon |

Hlynur PÁLMASON: | Fitxa i comentari: “Godland”, de Hlynur Pálmason | Altres veus: “Godland”, de Hlynur Pálmason |

Pilar PALOMERO: | “La Maternal”, de Pilar Palomero: fitxa i comentari |

Jessica PALUD: | Canes 2024 – Cannes Première: “Maria” i petit perfil |

Jafar PANAHI: | Categoria ‘Llibertat Jafar Panahi’ | Altres veus: “Taxi Teheran”, de Jafar Panahi | Altres veus: “Los osos no existen”, de Jafar Panahi |

Panah PANAHI: | “Hit the road”, de Panah Panahi |

Rithy PANH: | Altres veus: “La imatge que falta”, de Rithy Panh | Canes 2024 – Cannes Première: “Rendez-vous avec Pol Pot” i perfil |

Vincent PARONNAUD: | Canes 2024 – Sessions Especials: “Dans la forêt sombre et mystérieuse” i perfils dels 2 autors |

PARK Chan-Wook: | Comentari: Sobre la Trilogia de la Venjança de Park Chan-wook | “Decision to leave”, de Park Chan-Wook: fitxa i comentari | Altres veus: “Decision to leave”, de Park Chan-wook |

Emanuel PÂRVU: | Canes 2024 – Competició: “Three Kilometres to the End of the World” i perfil |

Cristian PASCARIU: | Canes 2024 – Sessions Especials: “Nasty – More Than Just Tennis” i perfil |

Isona PASSOLA: | Altres veus: “L’endemà”, d’Isona Passola |

Pawel PAWLIKOWSKI: | Altres veus: “Ida”, de Pawel Pawlikowski |

Alexander PAYNE: | Comentari: “Nebraska”, d’Alexander Payne | Fitxa i comentari: “Los que se quedan” / “Winter Break” / “The Holdovers”, d’Alexander Payne |

Raoul PECK: | Canes 2024 – Sessions Especials: “Ernest Cole, Lost and Found” i perfil |

Thien An PHAM: | Altres veus: “El árbol de las mariposas doradas” / “L’arbre aux Papillons d’Or” / “Inside the Yellow Cocoon Shell” / “Bên Trong Vó Kén Vàng”, de Thien An PHAM |

Todd PHILLIPS: | Fitxa: “Joker”, de Todd Phillips | Comentari: “Joker”, de Todd Phillips |

Jonas POHER RASMUSSEN: | Fitxa i comentari: “Flee”, de Jonas Poher Rasmussen |

Laura POITRAS: | Altres veus: “Citizenfour”, de Laura Poitras | Altres veus: “La belleza y el dolor”, de Laura Poitras |

Roman POLANSKI: | Comentari: “La Venus de les pells”, de Roman Polanski |

Sarah POLLEY: | “Ellas hablan”, de Sarah Polley: fitxa i comentari |

Tudor D. POPESCU: | Canes 2024 – Sessions Especials: “Nasty – More Than Just Tennis” i perfil |

Carles PORTA: | “Segon origen”, de Carles Porta (Fitxa) | Altres veus: “Segon origen”, de Carles Porta | Comentari: “Segon origen”, de Carles Porta |

Corneliu PORUMBOIU: | Comentari: “Policia, adjectiu”, de Corneliu Porumboiu |

Paul B. PRECIADO: | Altres veus: “Orlando, la meva biografia política”, de Paul B. Preciado |

Mohammad RASOULOF: | Canes 2024 – Competició: “La llavor de la figuera sagrada” i certes notes de perfil |

Marc RECHA: | Altres veus: “Un dia perfecte per volar”, de Marc Recha | El tomb de Marc Recha | “Ruta salvatge”, el projecte de Marc Recha | “Ruta salvatge”, de Marc Recha, va fent camí | Altres veus: “Ruta salvatge”, de Marc Recha | “Centaures de la nit”: un altre nou film de Marc Recha, amb misteri i giragonses de guió |

Kelly REICHARDT: | Fitxa i comentari: “Wendy & Lucy”, de Kelly Reichardt | Fitxa i comentari: “Meek’s Cutoff”, de Kelly Reichardt |

Carlos REYGADAS: | Comentari: “Post Tenebras Lux”, de Carlos Reygadas |

Celia RICO CLAVELLINO: | Altres veus: “Los pequeños amores“, de Celia Rico Clavellino |

Agathe RIEDINGER: | Canes 2024 – Competició: “Diamant brut” i petit perfil |

Maria RIPOLL: | “Nosaltres no ens matarem amb pistoles”, de Maria Ripoll |

Alberto RODRÍGUEZ: | Comentari: “La isla mínima”, d’Alberto Rodríguez | “Modelo 77”, d’Alberto Rodríguez: fitxa i comentari |

Pol RODRÍGUEZ: | Altres veus: “Segundo premio“, d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez |

Carol RODRÍGUEZ COLAS: | Fitxa i comentari: “Chavalas”, de Carol Rodríguez Colas |

Alice ROHRWACHER: | Altres veus: “Les meravelles”, d’Alice Rohrwacher | Altres veus: “La quimera” / “La chimère” / “La chimera”, d’Alice Rohrwacher |

Miquel ROMANS: | “Un cel de plom”, de Miquel Romans: fitxa i comentari |

Clara ROQUET: | Fitxa i comentari: “Libertad”, de Clara Roquet |

Jaime ROSALES: | Fitxa: “Hermosa juventud”, de Jaime Rosales | Altres veus: “Hermosa Juventud”, de Jaime Rosales | “Girasoles silvestres”, de Jaime Rosales: fitxa i comentari | Altres veus: “Girasoles silvestres”, de Jaime Rosales |

Gianfranco ROSI: | Altres veus: “Sacro Gra”, de Gianfranco Rosi |

Matt ROSS: | Fitxa: “Captain Fantastic”, de Matt Ross | Comentari: “Captain Fantastic”, de Matt Ross |

Alauda RUIZ de AZÚA: | Fitxa i comentari: “Cinco lobitos”, d’Alauda Ruiz de Azúa |

Rúnar RÚNARSSON : | Canes 2024 – UCR: “When the light breaks“ / “Ljósbrot” i perfil |

RYOO Seung-wan: | Canes 2024 – Cinema de mitjanit: “Veteran 2” i perfil |

Ira SACHS: | Altres veus: “L’amor és estrany”, d’Ira Sachs | Fitxa i comentari: “Passages”, d’Ira Sachs | Altres veus: “Passages”, d’Ira Sachs |

Tarik SALEH: | Fitxa i comentari: “El Caire confidencial”, de Tarik Saleh | Altres veus: “Conspiración en El Cairo”, de Tarik Saleh |

Walter SALLES: | Comentari: “A la carretera”, de Walter Salles |

Céline SALLETTE: | Canes 2024 – UCR: “Niki“ |

Èrika SÁNCHEZ: | Altres veus: “Mai és tan fosc”, d’Èrika Sánchez |

Daniel SCHEINERT: | “Tot a la vegada a tot arreu”, de Daniel Kwan i Daniel Scheinert: fitxa i comentari |

Sebastian SCHIPER: | Altres veus: “Victoria”, de Sebastian Schipper |

Paul SCHRADER: | Fitxa i comentari: “El contador de cartas”, de Paul Schrader | Altres veus: “El maestro jardinero”, de Paul Schrader | Canes 2024 – Competició: “Oh, Canada” i perfil|

Céline SCIAMMA: | Fitxa i comentari: “Mama petita”; de Céline Sciamma |

Martin SCORSESE: | Altres veus (repesca): “El llop de Wall Street”, de Martin Scorsese | “Silencio”, de Martin Scorsese (2016): fitxa i comentari | Fitxa i comentari: “Los asesinos de la luna” / “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese | Altres veus: “Los asesinos de la luna” / “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese |

Ridley SCOTT: | Fitxa i comentari: “El último duelo”, de Ridley Scott |

Ulrich SEIDL: | Comentari: “Paradís: Amor”, d’Ulrich Seidl |

Kirill SEREBRENNIKOV: | Fitxa: “Leto”, de Kirill Serebrennikov | Altres veus: “La dona de Txaikovski”, de Kirill Serebrennikov | Canes 2024 – Competició: “Limonov: The Ballad” i perfil |

Albert SERRA: | Albert Serra presentarà a Canes el seu nou projecte: “Dràcula” | Albert Serra: “…barrejar Dràcula i Casanova, fer un Dràcula conquistador, més lligat al desig i el llibertinatge” | “Història de la meva mort”: el nou títol d’Albert Serra | Més informació sobre “Història de la meva mort”, d’Albert Serra | “Pacifiction”, d’Albert Serra, en VOSC a algunes sales | Llengua al cinema: el diferencial Albert Serra | “Pacifiction”: fitxa i comentari | Altres veus: “Pacifiction”, d’Albert Serra | La filmografia d’Albert Serra, a FilminCat | Els gustos cinematogràfics de l’Albert Serra | I el d’Albert Serra, sobre la tauromàquia | Projecte: “Out of this World”, el nou projecte d’Albert Serra, ara amb Kristen Stewart |

Michael SHOWALTER: | Fitxa i comentari: “Los ojos de Tammy Faye”, de Michael Showalter |

M.N. SHYAMALAN: | Fitxa i comentari: “Vells”/”Tiempo”/”Old”, de M. N. Shyamalan |

Melissa SILVA FRANCO: | “Rere la pista del capità Cardona”, de Melissa Silva Franco: fitxa i comentari |

Adrián SILVESTRE: | “Mi vacío y yo”, d’Adrián Silvestre: fitxa i comentari |

Carla SIMÓN: | Fitxa i comentari: “Alcarràs”, de Carla Simón | “Alcarràs”: Altres veus | Per què Carla Simón ha fet en castellà una carta tan íntima? | La llibertat de Carla Simón | “Romería” sembla que serà el nou projecte de Carla Simón | Què és el cinema ‘plurilingüe’, Carla Simón? |

Claire SIMON: | Canes 2024 – Sessions Especials: “Apprendre“ |

Abderrahmane SISSAKO: | Altres veus: “Timbuctu”, d’Abderrahmane Sissako |

Jerzy SKOLIMOWSKI: | “EO”, de Jerzy Skolimowski: fitxa i comentari | Altres veus: “EO”, de Jerzy Skolimowski |

SOI Cheang (també anomenat Cheang Pou-soi o Bob Cheng): | Canes 2024 – Cinema de mitjait: “Twilight Of The Warriors: Walled In” i molt petit perfil |

Celine SONG: | Altres veus: “Vidas pasadas” / “Past lives”, de Celine Song |

Rodrigo SOROGOYEN: | Fitxa i comentari: “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen | Altres veus: “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen |

Paolo SORRENTINO: | Comentari: “La gran bellesa”, de Paolo Sorrentino | Fitxa i comentari: “Fue la mano de Dios”, de Paolo Sorrentino | Canes 2024 – Competició: “Parthenope” i perfil |

Steven SPIELBERG: | Comentari: “Lincoln”, de Steven Speilberg | Comentari: “El pont dels espies”, de Steven Spielberg | Fitxa i comentari: “West Side Story”, de Steven Spielberg | “Los Fabelman”, de Steven Spielberg: fitxa i comentari | Altres veus: “Las Fabelman”, de Steven Spielberg |

Oliver STONE: | Canes 2024 – Sessions Especials: “Lula” i un cert perfil com a documentalista |

Carla SUBIRANA: | Altres veus: “Sica”, de Carla Subirana |

Salvador SUNYER: | Altres veus: “Bugarach”, de Salvador Sunyer, Ventura Durall i Sergi Cameron |

Sandhya SURI: | Canes 2024 – UCR: “Santosh“ i nota de perfil |

Damián SZIFRON: | Comentari: “Contes salvatges”, de Damián Szifron | Altres veus: “Contes salvatges”, de Damián Szifrón |

Quentin TARANTINO: | Comentari: “Django desencadenat”: western alla Tarantino | Comentari: “The Hateful Eight”, de Quentin Tarantino | Altres veus: “The Hateful Eight”, de Quentin Tarantino | Fitxa: “Once Upon a Time… in Hollywood”, de Quentin Tarantino | Comentari: “Once upon a time… in Hollywood”, de Quentin Tarantino |

Liliana TORRES: | Altres veus: “Mamífera“, de Liliana Torres (premiat cinema català, en català) |

Maryam TOUZANI: | Altres veus: “El caftán azul” / “Le bleu du caftan”, de Maryam Touzani |

TRAN Anh Hung: | Altres veus: “A fuego lento”/”La passion de Dodin Bouffant” / “La passione di Dodin Bouffant”, de Tran Anh Hung |

Elena TRAPÉ: | “Els Encantats”, d’Elena Trapé: fitxa i comentari | Altres veus: “Els Encantats”, d’Elena Trapé |

Pablo TRAPERO: | Altres veus: “El clan”, de Pablo Trapero |

Joachim TRIER: | Fitxa i comentari: “Oslo, 31 de agosto”, de Joachim Trier | Fitxa i comentari: “La pitjor persona del món”, de Joachim Trier |

Justine TRIET: | Fitxa i comentari: “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet | Altres veus: “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet |

Santi TRULLENQUE: | “El fred que crema”, de Santi Trullenque: fitxa i comentari | Sandra Forn: ‘Algunes notes sobre la producció de la pel·lícula “El fred que crema”’ |

David TRUEBA: | David Verdaguer serà ‘Eugenio’, a “Saben aquel que diu” | David Verdaguer s’assembla a Eugenio a “Saben aquell”, de David Trueba | Fitxa i comentari: “Saben aquell”, de David Trueba |

Fernando TRUEBA: | Altres veus: “Dispararon al pianista”, de Fernando Trueba i Javier Mariscal |

Jonás TRUEBA: | Fitxa i comentari: “Tenéis que venir a verla”, de Jonás Trueba |

Minh Quý TRƯƠNG: | Canes 2024 – UCR: “Viêt and Nam“ i petit perfil |

Mortem TYLDUM: | Fitxa: “The Imitation Game”, de Morten Tyldum | Comentari: “The Imitation Game”, de Morten Tyldum | Altres veus: “The Imitation Game”, de Morten Tyldum |

Liv ULLMANN: | Altres veus: “La senyoreta Júlia”, de Liv Ullmann |

Halfdan ULLMANN TØNDEL: | Canes 2024 – UCR: “Armand“ i perfil |

Estíbaliz URRESOLA SISTIAGA: | Altres veus: “20.000 especies de abejas”, d’Estíbaliz Urresola |

Jean-Marc VALLÉE: | Jean-Marc Vallée, del Quebec als Oscar | Altres veus: “Dallas Buyers Club”, de Jean-Marc Vallée | Altres veus: “Salvatge”, de Jean-Marc Vallée |

Felix VAN GROENINGEN: | Altres veus: “Alabama Monroe”, de Felix van Groeningen | Altres veus: “Las ocho montañas”, de Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen |

Alex VAN WARMERDAM : | Comentari: “Borgman”, d’Alex Van Warmerdam |

Charlotte VANDERMEERSCH : | Altres veus: “Las ocho montañas”, de Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen |

Federico VEIROJ: | Altres veus: “El apóstata”, de Federico Veiroj |

Paul VERHOEVEN: | Fitxa i comentari: “Benedetta”, de Paul Verhoeven |

Carlos VERMUT: | Altres veus: “Magical Girl”, de Carlos Vermut | Fitxa i comentari: “Mantícora”, de Carlos Vermut | Altres veus: “Mantícora”, de Carlos Vermut |

Agustí VILLARONGA: | Categoria ‘Agustí Villaronga’ | Agustí Villaronga, Mercè Rodoreda i les ironies del destí | La pel·lícula que no va a Frankfurt | Filmoteca Club 7: “El mar”, d’Agustí Villaronga | Fitxa: “El mar”, d’Agustí Villaronga (2000) | “Aro Tolbukhin. En la mente del asesino”, d’Agustí Villaronga, Lydia Zimmermann i Isaac P. Racine (2002): fitxa i comentari. | Ni “Pa negre”, ni “Le Havre”, ni “S’ha declarat la guerra”, ni “El cavall de Torí”, ni… | “Pa negre”: siguem prudents | Agustí Villaronga torna a entrar en la preselecció a l’Oscar de parla no anglesa | La carrera internacional de “Pa negre” | L’acadèmia espanyola també premia “Pa negre”| Agustí Villaronga a Rotterdam 2011 | Gaudí 2010: corró “Pa negre” | Cinema en català: l’operació “Herois” + “Pa negre” està anant bé | “Pa negre”: segueix l’èxit a la taquilla | Altres veus: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | A cop calent (2): “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Èxit de “Pa negre” a la taquilla, el primer cap de setmana | Que n’és de gran, Agustí Villaronga! | “Pa negre”: avui s’estrena! | Fitxa: “Pa negre” (Agustí Villaronga, 2010) | “Pa negre”: queda 1 dia | “Pa negre”: queden 2 dies | “Pa negre”: queden 3 dies | “Pa negre”: queden 4 dies | “Pa negre”: queden 5 dies | “Pa negre”, aplaudida a Sant Sebastià 2010 | Aquí el tenim: el tràiler de “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Agustí Villaronga: ‘”Pa negre” se centra en les emocions i els sentiments dels personatges’ | Isona Passola, productora de “Pa negre”: ‘Villaronga ha pogut compartir el món de Teixidor perquè és un especialista en captar les emocions humanes’| Sant Sebastià 2010 · Competició: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Vídeo: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga (primeres imatges) | Recha i Villaronga: algú no fa bé la feina… o no se’n surt! | “Pa negre” es presentarà al Festival de Sant Sebastià 2010 | “Presència” publica un reportatge sobre “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Recapitulació informativa sobre “Pa negre” d’Agustí Villaronga | Comença el rodatge de “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Agustí Villaronga durà al cinema “Pa negre”, d’Emili Teixidor | Pack DVD “Agustí Villaronga” | El testament de la Rosa: fitxa i comentari (2015) | Agustí Villaronga presenta “El rey de la Habana” a Sant Sebastià | Altres veus: “El rey de la Habana”, d’Agustí Villaronga | Marc Recha va a Sant Sebastià, on també hi haurà Villaronga i Gay | Incerta glòria, d’Agustí Villaronga: fitxa i comentari (2017) | El ventre del mar, d’Agustí Villaronga: fitxa i comentari (2021) | Agustí Villaronga a FilminCat | En la mort d’Agustí Villaronga |

Denis VILLENEUVE: | Comentari: “Incendis”, de Denis Villeneuve | Altres veus: “Enemic”, de Denis Villeneuve | Altres veus: “Sicario”, de Denis Villeneuve | Fitxa i comentari: “Dune. Primera parte”, de Denis Villeneuve | Altres veus: “Dune: Parte 2“, de Denis Villeneuve |

Thomas VINTERBERG: | Comentari: “La caça”, de Thomas Vinterberg | “Lluny del brogit del món”, de Thomas Vinterberg (Fitxa) | Altres veus:: “Lluny del brogit del món”, de Thomas Vinterberg | Comentari: “Lluny del brogit del món”, de Thomas Vinterberg |

Magnus VON HORN: | Canes 2024 – Competició: “The Girl with the Needle” i perfil |

Margarethe Von TROTTA: | Altres veus: “Viatge al desert”, de Margarethe von Trotta |

Laura WANDEL: | Fitxa i comentari: “Un pequeño mundo”, de Laura Wandel |

WEI Shujun: | Altres veus: FilminCat estrena “El silenci de l’aigua”, de Wei Shujun |

Charlotte WELLS: | “Aftersun”, de Charlotte Wells: fitxa i comentari | Altres veus: “Aftersun”, de Charlotte Wells |

Wim WENDERS: | Fitxa: “La sal de la terra”, de Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado | Fitxa i comentari: “Perfect days”, de Wim Wenders | Altres veus: “Perfect days”, de Wim Wenders |

Wash WESTMORELAND: | (Altres veus) La crítica es rendeix a Julianne Moore, per “Still Alice” |

Apichatpong WHEERASETHAKUL : | Fitxa i comentari: “Memoria”, d’Apichatpong Wheerasethakul |

Nicolas WINDING REFN: | Comentari: “Només Déu perdona”, de Nicolas Winding Refn |

Nobuhiro YAMASHITA: | Canes 2024 – Qz: “Ghost Cat Anzu” i nota de perfil |

Lou YE: | Fitxa i comentari: “El riu Suzhou” / “Suzhou River”, de Lou Ye | Altres veus: “Suzhou River”, de Lou Ye | Canes 2024 – Sessions Especials: “An Unfinished Film” i perfil |

C.B. YI: | Fitxa i comentari: “Moneyboys”, de C.B.Yi |

Zhang YIMOU: | Fitxa i comentari: “Un segon”, de Zhang Yimou |

You Qiao (Aimee) YIN: | Canes 2024 – Qz: “Mongrel” i perfil |

Jeremiah ZAGAR: | Fitxa i comentari: “Garra”, de Jeremiah Zagar |

Yolande ZAUBERMAN: | Canes 2024 – Sessions Especials: “La Belle de Gaza” i perfil |

Gints ZILBALODIS: | Canes 2024 – UCR: “Flow“ i perfil |

Claudio ZULIAN: | Altres veus: “Born”, de Claudio Zulian |

Andrei ZVYAGINTSEV: | Altres veus: “Leviatan”, d’Andrei Zvyagintsev |

FOTO DE L’APUNT: Marc Recha, rodant.