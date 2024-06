Dolors de Part de l’ANC. El MxI vol néixer!

Dolors de Part

Tot el que li està passant a l’ANC des que va guanyar la Presidència Dolors Feliu, són els dolors de part d’una criatura que necessita néixer i no pot, el MxI, Moviment per a la Independència, que. ha de fer coses que l’ANC no pot per culpa dels estatuts, de les belles glòries i potser també per la seva pròpia naturalesa. Aquesta era la gran causa i sentit de la Llista Cívica, seguir la Via Bàltica, tot el Moviment Independentista presentant-se unit a unes eleccions plebiscitaries amb un sol capdavanter i un sol objectiu, la plena Independència.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial de la Llista Cívica i de la DUI, per la Via Bàltica i el Punt i Final. Negociació d’actius i passius.

