l’afer d’espionatge als moviments socials

De l’afer d’espionatge als moviments socials, a la dissidència el més important, al meu entendre, que mou el meu rebuig, la qüestió d’ètica personal.

L’estructura de l’estat, de control, els responsables que recluta gent, els instrueix, entrena, alliçona per personal especialitzat, tot un equip especial de professionals de la psicologia, humana i social, que són capaços de posar els seus coneixements per una causa tant perversa com la de manipular, primer emocions i que els seus agents estiguin convençuts del què fan sense un mínim de reflexió personal. Aquesta gent, els agents, un cop monitoritzats, com a persones, el seu coneixement humanístic deixa d’existir, no tenen cap mena de consciència personal, transcendeixen el què son, sers humans sense consciència. Les relacions personals ja no compten, són objectes sense cap ètica deontològica. Són robots al servei del terrorisme d’estat, peons del feixisme, prescindibles, extingibles sense cap remordiment per defensar-se’n.

Començant per la cúpula de dirigents de departaments. instructors. Neutralitzar, acabant amb aquesta derrota humana.

Conèixer l’enemic, aprendre a ser més forts, detectar-los, assenyalar-los i saber neutralitzar-los. Acció.

Gràcies per la divulgació i denuncia als mitjans independents, i sobretot valents, per atrevir-se a fer-ho públic. Aquest tema d’espionatge i d’altres on l’estat, el poder, intervenen sense permís, sense consentiment, violant tota mena de drets suposadament democràtics.