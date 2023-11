“El màrtir prescindible”

Argument de Thriller, ben travat: “El màrtir prescindible”

Els cossos de l’estat tenen info del marquès, que el compromet. Aprofitant l’avinentesa munten un atemptat de falsa bandera per fer creure que els fatxes se’l volen treure de sobre, un Calvo Sotelo per induir a un cop d’Estat…

La finalitat, que els de Brussel·les s’acollonin i donin l’ordre d’investir a l’impostor, se la sap més llarga que els demès “pardillos” del circ de “las cortes”.

Pactes secrets i “la vida sigue igual” com cantava el Julio en temps del dictador.

Quan s’és llegidor de thriller’s, els arguments més sucosos te’ls donen els grups de pressió, politics, les grans corporacions i els estats que els financen (i les forces ocultes)

Ara és quan se sent, de fons…