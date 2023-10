Comentari a l’entrevista de l’Andreu Barnils a en Santi Vila

El referèndum el vàrem fer i el vàrem guanyar.

Que els governants tinguessin por de les conseqüències d’aplicar-lo, i declarar la independència i sobretot esperar tants dies, deixant podrir l’entusiasme i l’empenta de la gent que la suportava al carrer, pels dutes que l’enemic comportava veient la seva practica barroera i criminal, perquè ho va ser d’atonyinar una acció tant democràtica com preguntar, que volíem ser i deixar de ser. Sí o no…

No ens varen enganyar. Ells, entre ells, el govern català de l’octubre de 2017, sí. Són cadàvers politics.

Si volem una república, catalana democràtica i social, ens ho haurem de fer nosaltres sols, autogestionant tots els racons, autoorganitzats. Sembla una utopia, llibertària però des de dalt no vindrà mai. Si vols ser lliure t’has d’implicar, responsabilitzar-te. Fer política des del teu veïnat, sigui al poble, barri, ciutat, com de la feina en els comitès d’empresa o sindicat… Escrivint, expressant, fent teatre, treballant…

Si vols que et manin i delegar ves a votar, quan et manin que has de votar

Entrevista a l’ex-conseller Santi Vila