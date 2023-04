Recomanacions de Sant Jordi

Ja és Sant Jordi. I, d’unes setmanes ençà, tot sembla que hi porti. En àmbits acadèmics, per exemple, et demanen si vols recomanar cap lectura. I, és clar, aquesta és una pregunta que mai no es pot deixar per respondre. […]

M’ho va proposar la bilbioteca de la Facultat de Comunicació Blanquerna, per exemple. I jo, que tot just n’havia acabat de llegir l’epíleg, vaig pensar que hi esqueia destacar La dona més pintada de Màrius Serra, ni que fos així de succintament:

I també m’ho ha demanat l’ISCREB, l’altre centre on aquest semestre sóc actiu. Però aquí he trobat que hi encaixava la Profecia de Raül Garrigasait:

I més que n’hauria pogut recomanar…