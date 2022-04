Per a això volíem una televisió catalana?

Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.

Per a això volíem una televisió catalana?

Hores i hores de @tv3cat parlant del cunyat del rei espanyol que fa el salt a la dona.

Per això volíem una televisió pública catalana? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 20, 2022



Comparances que volem mantenir

No perdem això, amics:

—alt COM UN SANT PAU

—brut COM UNA GUILLA

—blanc COM UN GLOP DE LLET

—dret COM UN CIRI

—escampar-se COM UNA TACA D’OLI

—més vell QUE L’ANAR A PEU

—més content QUE UN GOS AMB UN OS

—més trempat QUE UN GÍNJOL (demà, més) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 2, 2022

No perdem això, amics (2a tongada)

—eixerit COM UN PÈSOL

—més por QUE UNA PEDREGADA

—fer un pet COM UNA GLA

—petit COM UN COP DE PUNY

—enfilar-se COM UNA CARABASSERA

—units COM UN SOL HOME

—beure (o fumar) COM UN CARRETER

—fer voltar COM UNA BALDUFA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 3, 2022

No perdem això, amics (i remesa 3a)

—fosc COM UNA GOLA DE LLOP

—gras COM UN TEIXÓ

—mudat COM UN MARGALLÓ

—sol COM UN MUSSOL

—més curt QUE UNA CUA DE CONILL

—més fam QUE GARRÓ

—més gos QUE UN PONT

—vermell COM UN PERDIGOT

—tibat COM UN RAVE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 4, 2022



Si persistim

M'ha passat, de vegades, que m'he adreçat a un castellanoparlant i m'ha fet una cara estranya, o fins i tot una ganyota. No és estrany: li ve de nou. Si persistim s'acabaran les ganyotes. I si persistim més acabarem parlant tots en català. Ja ho veureu. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 11, 2022



Coses del neoautonomisme

Les notícies de @tv3cat dediquen una bona estona a parlar de qui representarà Espanya (sí, Espanya) al festival d'Eurovisió. Un diputat i un conseller d'ERC (sí, d'ERC) s'exclamen perquè volien una altra guanyadora.

El neoautonomisme ha vençut definitivament — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 30, 2022



Ho deia l’avi, ho deia l’avi: i tu què?

Cada vegada que diem "Això ho diu la mare", "El meu avi sempre ho deia"… ens hem de demanar com és que no ho diem nosaltres.

Fem memòria per no deixar que la llengua se'ns mori — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 10, 2022



Com una mala cosa

Ho dieu?

—És prima COM UNA MALA COSA

—Estic content COM UNA MALA COSA

—L’aigua és freda COM UNA MALA COSA

—Es va anar esverant COM UNA MALA COSA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 25, 2022



Que no volem ésser expressius?

Ei, no perdem aquest QUE per a fer preguntes! Si les fem sense el QUE, hi hem de canviar l’entonació i perden l'expressivitat.

—QUE vindràs?

—QUE fa fred?

—QUE hi ha algú?

—QUE saps a quina hora ho fan?

—QUE et sembla que m’hi podràs acompanyar?

—QUE t’has tornat ximple? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 4, 2022



Coloraines

La primera vegada que vaig sentir "colorins" vaig pensar: "Apa, quina castellanada!". Ho deia molt poca gent. Ara ho diu tothom.

Digueu "coloraines", amics.

Feu servir una llengua acolorida, bigarrada… i genuïna. pic.twitter.com/nUoSOP76ul — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 12, 2022



No cal dir “borde”

Deu maneres de no dir *borde:

—És tan MALCARAT…

—No siguis TORRACOLLONS!

—Un xiquet molt ESQUERP

—Ets una mica FERÉSTEC

—S'ha tornat SORRUT

—Que n'ets, d'ANTIPÀTIC

—Quina dona més BRÒFEGA

—Un alumne molt REPEL·LENT

—És molt MORRAL, tu: deixa anar cada moc!

—No siguis tan ASPRA! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 13, 2022



Bones no gens bones

El meu país és aquell on dic "bon dia" i em responen… "bones" Pobre Pla… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 13, 2022



Enquestes penoses

Una enquesta del Departament d'@educaciocat:

—varis dies (UNS QUANTS dies)

—tots els dies (CADA DIA)

—al mateix municipi on està l'institut (ON HI HA)

—1 er, 3, er (1r, 3r)

I em demana si he nascut a Catalunya o a la "resta d'Espanya" Prou que es veu, que hi manen els nostres… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 10, 2022



No ho llencem daltabaix

Un mot que no es pot perdre:

—L’empresa va tenir un DALTABAIX

—En aquest segle hi ha hagut un DALTABAIX moral

—Si ho publica el diari hi haurà un DALTABAIX

—La motocicleta ha caigut DALTABAIX d’aquell penya-segat

—Ha relliscat a l’escala i s’ha fumut DALTABAIX — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 24, 2022



Ja no sabem ni anar calents?

*Em posa? *Em posa catxondo? No, home no!

—M’ENGRESCA, M’ENCÉN

—M’ENFIGA ↔️ M’ENCIGALA, M’ENCARALLA

—EM FA ANAR CALENT o CALENTA

—EM FA TREMPAR, EM CALFA LA TAFARRA ↔️ EM FA ANAR XOPA, EM FA MULLAR

—VAIG ARMAT, VAIG ENXONAT ↔️ REGALIMO, FAIG XIP-XAP Que en sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 11, 2022



El castellà ens afaiçona

Escric un missatge en un grup de WhatsApp. I n'obtinc tres respostes iguals: "Ho miro i et dic". No fa pas gaires anys hauria estat "Ara ho miraré i te'n diré alguna cosa".

No ens n'adonem, però el castellà ens afaiçona la llengua. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 24, 2022



On és el problema?

Vejam: quan un alumne acaba l'ESO ja té, automàticament, el nivell C1 de català.

Ara als mestres i professors els demanaran que acreditin un nivell més, el C2. Lògic, no? Són models.

On és el problema? No han de saber més català que un noi de setze anys que ha acabat l'ESO? pic.twitter.com/7A8Anz8eQ5 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 28, 2022



Quin any es van acabar les esgarrifances?

Algú sap cap a quin any es van acabar les esgarrifances i van començar els calfreds? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 20, 2022



Coses que no hem de deixar de dir

Un bon dia vam deixar de dir ANANT BÉ i vam començar a dir "en el millor dels casos".

I ves que algun dia no deixem de dir PROU i diguem tothora "suficientment"#catalàdeplàstic — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 19, 2022



L’animalada de la cita prèvia

Vejam, @ajmanresa: això de "demanar cita prèvia" no ho entenc. Si demanes "cita", la deus demanar prèviament. Si no, quan? Posteriorment a la "cita"?

I, de passada, per què no en dieu DEMANAR HORA, com havíem dit sempre?

Ai… que la pandèmia no ens mati la llengua! pic.twitter.com/E9zsm7wu0u — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 24, 2022



La requesta

Un mot bonic (no el perdem!):

—Aquells pantalons tenien molta REQUESTA entre el jovent

—De jove, el teu pare tenia una gran REQUESTA

—Era la botiga de més REQUESTA del barri — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 26, 2022



Arreplegar calipàndries o pillar costipats

Encara arreplegueu calipàndries o sou dels qui pilleu costipats forts? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 18, 2022



Més aviat carallots

A la bústia d'un veí, hi trobo: "Publicidad? No, gracias." Li proposo d'escriure'l en català. "És que hi ha repartidors que són castellans." "I et sembla que 'Publicitat? No, gràcies' no ho entendrien". "Tens raó", diu.

Som mesells, colonitzats, sobreprotectors o carallots? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 1, 2022



Ens veiem o no ens veiem?

Ja és ben curiós aquest costum de dir "Ens veiem" quan volem dir que immediatament deixarem de veure'ns.

Per què ens agrada tant copiar aquestes ruqueries? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 26, 2022



A Callús encara se sent

—Carall, que et fot! No t'estàs de res.

—Calla, calla. Tu rai, que totes et ponen. A Callús encara se senten converses com aquesta. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 8, 2022



Arqueofòbia

No conec ningú que, parlant castellà espontàniament, digui *cuyo. Ara, als mitjans de comunicació, en els discursos, en els raonaments de gent mínimament culta, es fa servir molt.

Imagineu-vos que això mateix passés amb el LLUR, l'HOM o l'ÀDHUC.

Se'n diu autoestima (o autoodi) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 25, 2022



Mitja volta

No “el van deixar de volta i mitja”, no:

—EL VAN DEIXAR COM UN DRAP BRUT

—LI VAN DIR DE TOT

—LI VAN DIR EL NOM DEL PORC

—LI'N VAN DIR DE TOTS COLORS

—LI’N VAN DIR DE TOTES

—EL VAN ARROSSEGAR PEL FANG

—EL VAN CRITICAR DE VALENT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 28, 2022



Benvolgut conseller

Benvolgut conseller @jordiPuignero:

Us he sentit, d'esquitllada, al @Mes_324, parlant de l'Aina. Gran iniciativa. Per molts anys!

Un parell d'observacions: no és *texte, sinó TEXT, ni *rentable, sinó RENDIBLE. Són mots que de segur que haureu de fer servir molt aquests dies. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 16, 2022



Coses que passen o no passen

No trobeu que cada vegada se sent més?

⛔️ Ni *se m’havia passat pel cap

✅ Ni M’HAVIA passat pel cap

✅ Ni SE M’HAVIA ACUDIT ⛔️ Ui, perdona, *se m’ha passat

✅ NO HI HE PENSAT

✅ ME N’HE DESCUIDAT

✅ M’HA PASSAT PER ALT

✅ M’HA PASSAT PER MALLA

✅ M’HA PASSAT PER ULL… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 17, 2022



Un llop completament català

Us imagineu que "El llop" (@ellloptv3), aquest programa tan ben pensat i dirigit, tan estimulant, s'eixamplés a Xàtiva, a Maó, a Manacor, a Castelló? Us imagineu què seria per a l'autoestima dels Països Catalans? Us imagineu que @tv3cat cregués en la nació completa? pic.twitter.com/sLT64V1Dy8 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 19, 2022



Desenjardinem-nos

No ens “fiquem en un jardí”, si us plau!

—FICAR-SE EN UN EMBOLIC

—FICAR-SE EN UN BON MERDER

—FICAR-SE EN UN REGAT

—FICAR-SE EN DIBUIXOS

—FICAR-SE EN BUCS

—FICAR-SE EN BROCS

—FICAR-SE DE PEUS A LA GALLEDA

—FICAR EL NAS ALLÀ ON NO EL DEMANEN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 2, 2022



Necessitem massa

Si no voleu dir sempre “necessitar”:

—Necessites un cop de mà ▶️ HAS DE MENESTER un cop de mà?

—Què més necessiteu? ▶️ Què més US CAL?

—Necessito descansar ▶️ HE DE descansar

—No necessita aquestes sotragades ▶️ No LI CONVENEN aquestes sotragades — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 18, 2022



Recules?

Una expressió bonica:

—Va eixir del menjador a poc a poc i A RECULES

—S’allunyava de nosaltres DE RECULES

—Si baixeu A RECULES prendreu mal

—La bèstia es movia DE RECULES i de gairell.

—Fa temps que l’empresa va A RECULES. Malament rai… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 31, 2022



Marrans i verros

No dic mai "marrà" si vull dir 'brut'. Per mi, "marrà" vol dir 'molt tossut' I una marraneria és una enrabiada de criatura ("rabinesa", també en diem, a Callús).

Per dir 'brut', dic "porc" i col·loquialment, "verro". — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 22, 2022



A força

Tres errades freqüents

⛔️ T’ho ha pagat *per anticipat ✅ PER ENDAVANT, A LA BESTRETA, DE BESTRETA

⛔️ Hauràs d’estudiar, *a no ser que vulguis suspendre ✅ TRET QUE, LLEVAT QUE, SI NO ÉS QUE, FORA QUE, EXCEPTE QUE

⛔️ L’han rebut *a base d’insistir ✅ A CÒPIA DE, A FORÇA DE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 15, 2022



L’anomenada

Que la fama no ens mati l’anomenada ni el renom!

—Durant aquells anys va tenir molta ANOMENADA

—És un pintor DE RENOM

—Ja sé que em direu que té mala ANOMENADA, però és bon noi.

—El RENOM dels ganivets de Solsona és universal — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 1, 2022



Embaucaquè

Ni *embaucar ni *embaucador:

—És un murri i sempre t’ENGALIPA

—La noia té el teu fill ben ENSIBORNAT

—Per què sempre et penses que t’ENSARRONA?

—Vull viure lluny de la xerrameca dels ENGALIPADORS

—Compte: la publicitat és ENTABANADORA

—En aquest ofici hi ha molts ENSARRONADORS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 27, 2022



Si donem tant no tindrem re

Si donem tant no tindrem re:

—Em donarà *algo ▶️ M’AGAFARÀ ALGUNA COSA

—Dóna-li amb el martell ▶️ PICA’L amb el martell

—Per què no dónes la calefacció? ▶️ Per què no ENGEGUES…

—Dóna la volta al matalàs ▶️ GIRA el matalàs

—No se'n va donar compte ▶️ No se'n va ADONAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 20, 2022



Softcatalanistes

Ei, de debò: la gent, per què no passa els texts pel Softcatalà? No costa tant. Així se n’aprèn i els soferts correctors podem caminar sense tanta brossa.

Cal entrar ací (https://t.co/65qk4MBms3), enganxar-hi el text, clicar 'Revisa' i mirar les correccions. Ben simple👇 pic.twitter.com/Y3FfrIl8Xf — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 28, 2022



D’aquella feta

Encara ho dieu?

—Va robar a un professor. I D'AQUELLA FETA el van expulsar

—Li va salvar la vida i D'AQUELLA FETA es va fer famós

—Un dia d'agost va sortir amb abric i D'AQUELLA FETA li diuen "el fredolic"

—Va cantar al casament i, D'AQUELLA FETA, es pensa que actuarà al Liceu — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 8, 2022



No refilem

De *refiló, no, amics:

—D’ESQUITLLADA

—D’ESQUITLLENTES

—DE PASSADA

—DE REÜLL

—DE CUA D’ULL

—DE BIAIX

—D’ESBIAIXADA

—DE GAIRELL

—DE RASPALLÓ Triem i remenem, però no refilem, amics, que no som pas moixons… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 10, 2022



Empudegats de l’algo

“És *algo que…” o “És algú que…”: no ho sentiu molt això? D'on ha sortit?

—Això no és algo que em preocupi ▶️ Això NO EM PREOCUPA PAS

—Allò era algo que passava sovint ▶️ Allò PASSAVA SOVINT

—No sóc algú que digui mentides ▶️ No DIC MENTIDES (o, No EN DIC, DE MENTIDES)

—Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 19, 2022



Si se’t dóna t’anirà gros

—Jugar a escacs, no se’m dóna gaire bé ▶️ DE jugar a escacs, NO EN SÉ GAIRE

—Se’t dóna bé el futbol? ▶️ HI JUGUES BÉ, A FUTBOL?

—Escriure no se li dóna bé ▶️ NO ÉS EL SEU FORT

—La cuina no se’m dóna bé ▶️ NO SÓC BO CUINANT

—Els nens se li donen bé ▶️ SE’N SURT bé, AMB els nens — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 21, 2022



Esnobisme

Ho diu J. Ruaix (1995): hi ha preposicions arraconades "per esnobisme, relaxació o empobriment"

—lleialtat cap a Catalunya ▶️ ENVERS

—optimista tot i la guerra ▶️ MALGRAT

—sense dubte ▶️ SENS dubte

—a banda de tot això… ▶️ ULTRA

—camp versus ciutat ▶️ CONTRA (o ENFRONT DE) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 7, 2022



Recomanacions de Fabra

Pompeu Fabra recomanava la preposició ANS en compte de “sinó que”. Al diccionari, ho deia així:

“‘No ho rebutgem, sinó que ho acceptem agraïts’ (millor ‘ans ho acceptem agraïts’).”

El DIEC va suprimir la recomanació. pic.twitter.com/brZnK6RKv3 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 8, 2022



Els fulls no volten

Per a no dir “no hi ha volta de full”:

—Ha plegat. NO HI HA RETOP

—Haurà de fer quarantena. HI POTS PUJAR DE PEUS

—ÉS CLAR COM L’AIGUA: s’ha arruïnat

—Guanyarem: HI POTS POSAR LES MANS AL FOC

—Se n’ha anat. NO HI HA RES A FER

—Si ho diu la llei, VA A MISSA.

—FES-T’HO COM VULGUIS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 10, 2022



Sapiguem per què ho hem d’escriure així

Amics de @tv3cat: em sembla que aquest "perquè" ha de ser "per què" (com sempre que vol dir 'per quina raó').

De res. https://t.co/Rfl3nRx0Ij — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 6, 2022



Val més que ho sapiguem

Compte:

—Ho faré sense més ▶️ SENSE MÉS NI MÉS

—Pots venir a casa? Sí, vaig cap allà ▶️ Sí, ja VINC

—Millor no m'ho diguis ▶️ VAL MÉS QUE no m'ho diguis

—A tossut no hi ha qui el guanyi ▶️ NO HI HA NINGÚ MÉS TOSSUT QUE ELL

—Encara no t’has llevat? I això? ▶️ I DONCS? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 17, 2022



Massa focus

La plaga del *focus i d’*enfocar-se:

—Cal que t’enfoquis en aquest examen ▶️ ET CONCENTRIS

—M’enfocaré a guanyar la prova ▶️ EM CENTRARÉ

—Posen el focus en el problema d’Ucraïna ▶️ POSEN L’ATENCIÓ, POSEN ESMENT

—Posa el focus en la millora de la producció ▶️ DEDICA ELS ESFORÇOS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 18, 2022



Contactes efímers

Primer era POSA-T'HI EN CONTACTE

Després, CONTACTA-HI

Ara, CONTACTA'L

Apa: ja hem perdut una oportunitat de fer servir el pronom HI — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 23, 2022



Una passió de son

Les evolucions etimològiques han deixat combinacions tan divertides com "una passió de son".

Realment, no sé si hi ha res tan poc apassionat com una passió de son — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 4, 2022



Massa èxit

*Exitós? Voleu dir?

—Ha estat una iniciativa exitosa ▶️ BEN REEIXIDA

—Aquest és el joc més exitós de les xarxes ▶️ QUE TRIOMFA A

—Una cançó exitosa ▶️ QUE ESTÀ EN VOGA

—Va ser un programa exitós ▶️ VA TENIR UN GRAN SUCCÉS

—Què cal per a ser exitós? ▶️ PER A TENIR ÈXIT? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 3, 2022



Cansats de tant recorregut

Per si no voleu dir “tenir recorregut”:

—Aquesta opció no té recorregut ▶️ NO ÉS VIABLE

—La querella té recorregut? ▶️ ÉS FACTIBLE?

—Aquest govern encara té recorregut ▶️ TÉ FUTUR, TÉ CORDA

—La coalició ja no té més recorregut ▶️ NO POT CONTINUAR, NO ES POT MANTENIR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 25, 2022



Tot i que

Ruaix (1995) desaconsella “tot i que” en 3 casos: —Quan després no ve cap verb

Manté, tot i que feble, la majoria ▶️ SI BÉ —Amb el verb en subjuntiu

Tot i que canviï de nom ▶️ ENCARA QUE —Si en el context ja surt “tot”

Cal vigilar, tot i que pot menjar de tot ▶️ MALGRAT QUE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 9, 2022



A més, a més, a més…

Ep!

⛔️ A més gent, més perill ✅ COM MÉS gent, més perill

⛔️ A més nervis, més possibilitats de perdre ✅ COM MÉS nervis…

⛔️ És vergonyós a més no poder ✅ FORA MIDA, EN EXTREM…

⛔️ Ho has de tenir fet, a més tardar, dilluns ✅ A TOT ESTIRAR, NO MÉS TARD DE, A TOT TARDAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 21, 2022



Gràcies, Miquel Martín

De “La drecera” (Miquel Martín):

—ens llancàvem de cap cridant COM BENEITS

—a la gent LI FALTA TEMPS per fer-ho tot gros i riure’s dels altres

—li havia passat aquella DÈRIA de les motos

—em volia seguir TANT SÍ COM NO

—em FEIA POR QUE NO anés a la carretera i el XAFÉS un cotxe — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 10, 2022



Caires punxeguts

CAIRE és sinònim de ‘aspecte’:

—Aquest problema té molts caires

—La qüestió agafà un altre caire Però no vol dir ‘caràcter’:

—Són dues entitats de *caire diferent ▶️ de CARÀCTER diferent

—És una assignatura de *caire obligatori ▶️ assignatura OBLIGATÒRIA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 22, 2022



Arravatats

No és igual:

ARRABASSAR:

—‘arrencar de soca-rel’: ARRABASSAR una planta

—‘prendre violentament’: Em VA ARRABASSAR el paper amb força ARRAVATAR-SE:

—‘tornar-se furiós’: S’HA ARRAVATAT contra tots els assistents. Els vaig trobar molt ARRAVATATS i els vaig haver de calmar. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 7, 2022



El problema de traduir

Compte amb aquestes males traduccions de *lo:

—Els mestres parlen amb màscara, *el que dificulta l’aprenentatge dels nens ▶️ I AIXÒ DIFICULTA

—Ha envaït Ucraïna, *el que vol dir que comença la guerra ▶️ COSA QUE

—Arribarà tard, *el que implica que no podrem jugar ▶️ DE MANERA QUE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 24, 2022



D’ací d’allà

M'enamoren:

—El feien anar D’ACÍ D’ALLÀ [d’un costat a un altre]

—Arribava gent D’ACÍ I D’ALLÀ [de tot arreu]

—L’any 2030? D’ACÍ ALLÀ qui sap qui serà viu [d’ara a llavors]

—Tenia un nas (COM) D’AQUÍ ALLÀ [molt gros]

—D’AQUÍ AQUÍ riu, D’AQUÍ AQUÍ plora [tan aviat…] — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 9, 2022



Massa resultars

Es fa un abús de “resultar”, en casos com aquests:

—Resulta patètic que ara tots li vagin al darrere

—Resulta imprescindible resoldre-ho d’aquesta manera

—Això resulta inqüestionable

—És una lectura que no resulta recomanable

En tots aquests casos podem fer servir, simplement, ÉS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 16, 2022



Atenció

No són pas iguals: ⏺️ ATENDRE

—HAS D’ATENDRE a això que et dic [posar-hi atenció]

—Per què no ATENS les seves recomanacions? [tenir en compte] ⏺️ ATENIR-SE

—ENS ATINDREM a les teves ordres [seguir, fer cas de]

—US HEU D’ATENIR a allò que vau prometre [restar-hi fidel] — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 14, 2022



Ben nets

No són iguals:

NETEDAT: ‘qualitat de net’

—Em meravella la netedat que es respira ací

—La netedat de l’estil de Pere Calders és extraordinària. NETEJA: ‘acció de netejar’

—La neteja de lavabos és una feina cansada.

—Va entrar a l’empresa amb la idea de fer neteja de personal — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 1, 2022



Riure’s del veí

Riure's del veí (gràcies, @vpamies, @carol_roser…!):

—A Adrall són gent del carall, i al Pla ja no t'hi cal anar

—A Agramunt tots caguen en un munt

—A Alaró, lladre o traïdor

—A Albaida, mengen sardines i roten marisc

—A Albalat, les rates pareixen gats

Demà més — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 11, 2022

Més diendes (gràcies a @vpamies i @carol_roser) (1/2):

—A Aiguafreda són xerraires; a l'Abella, cançoners; a Sant Antoni, cançonaires, i a Centelles botiflers

—A Beniure, hi fa bon viure; a Cellers, encara més. I a la roca d'Alsamora, no confio tornar-hi més — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 12, 2022



Préssec pla

Recordeu això, amics: si no voleu dir "paraguayo", digueu-ne PRÉSSEC PLA o PRÉSSEC XINÈS o FOGASSETA.

En compte de "préssec", també tenim MELICOTÓ i BRESQUILLA (tot i que, estrictament, són diferents). https://t.co/XFDiIwu62U — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 17, 2022

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.