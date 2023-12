Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Malparits!

Aquests mots començats per MAL-, tan genuïns, els hem de conservar:

—MALFIAR-SE

—MALPENSAR

—MALFIXAR-SE

—MALMETRE

—MALMENAR

—MALAPTE

—MALPARIT

—MALDESTRE

—MALCREIENT

—MALAGRADÓS

—MALCURÓS

—MALASTRUC

—MALAGRAÏT

—MALAGUANYAT

—MALAURAT

—MALVEURE… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 24, 2023

Ara estaré per vosaltres

Usos genuïns del verb ESTAR:

—Hi ESTAREM quatre dies, a fer-ho (=tardar)

—No N’ESTAN gaire, d’ell (=apreciar)

—Ara ESTIC PER vosaltres (=atendre)

—T'HAS d'ESTAR DE fumar (=abstenir-se)

—No ES pot ESTAR DE dir-ho (=resistir-se) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 30, 2023

La regla del DUC

El mot que hem de recordar per a encertar el guionet en els numerals és “duc” (D-U-C). Posem guionet:

—Entre la D (desena) i la U (unitat): trenta-dos

—I entre la U (unitat) i la C (centena): quatre-cents Per això, en posem a “dos-cents” (U-C), però no a “cent dos” (C U). — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 21, 2023

Un cacauet exuberant

Hi ha uns quants mots que molta gent escriu amb H i no n’han de dur:

—BENAURAT

—CACAUET

—COET

—EXABRUPTE

—EXACERBAR

—EXECRABLE

—EXIMIR

—EXUBERANT

—EXULTANT

—MALAURADAMENT

—MAÓ

—ORFE

—ORXATA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 23, 2023

Mala peça al teler

Difícil

—Tenir mala peça al teler

—Tenir-ho malparat

—Tenir-ho pelut

—Tenir-ho negre

—Fer-se costerut (o Fer-se coster, o Fer-se costa amunt)

—Fer-se una muntanya

—De mal pelar

—De mal rosegar (o Dur de rosegar)

—Ésser un os

—Ésser el pont dels ases

—Costar Déu i ajuda — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 29, 2023

Dijous o el dijous?

Si el dia ha passat fa poc o vindrà al cap de poc: SENSE ARTICLE

—El vaig veure DIJOUS

—Tornarà DIUMENGE

Amb significat reiteratiu o freqüentatiu: AMB ARTICLE

—Faig pràctiques EL DIMARTS (= cada dimarts).

Si és un dia precís: AMB ARTICLE

—Va passar EL DIVENDRES 10 de juny de 2022 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 27, 2023

Compte amb el “com”

Compte amb el “com”!

⛔️ Com arribis tard, em sentiràs ✅ SI ARRIBES tard…

⛔️ Com no hi havia ningú, me’n vaig anar ✅ COM QUE no hi havia…

⛔️ Ho fem tal i com ha dit ✅ …TAL COM ha dit

⛔️ No ha guanyat prou diners com per a retirar-se ✅ …prou diners PER A retirar-se — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 20, 2023

Doncs així no

Insistim-hi: no hem de dir “doncs” quan volem dir PERQUÈ (o sinònims): ⛔️ Ho va confessar, *doncs va creure que…

✅ PERQUÈ va creure que… ⛔️ Haurem de córrer, *doncs falten cinc minuts

✅ QUE falten… ⛔️ Sigueu honrats, *doncs l’honradesa us farà nobles ✅ CAR l’honradesa… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 28, 2023

He dit als amics que no vinguin

Formalment, ho hauríem de fer així:

⛔️ Li va prendre dues monedes a la nena

✅ VA PRENDRE dues monedes a la nena ⛔️ Els he dit als amics que no vinguin

✅ HE DIT als amics que no vinguin ⛔️ Li ho dónes a la Mercè?

✅ HO DÓNES a la Mercè? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 22, 2023

Estiguem a l’aguait

4 frases fetes amb ESTAR:

—ESTIGUEM A L’AGUAIT (=atent)

—A casa, FA DE BON ESTAR (=estar bé)

—Tu NO T’ESTÀS DE RES (=no privar-se de res)

—Avui no ESTIC DE FILIS (=estar de bon humor)

—Ens hi vam allotjar A TOT ESTAR (=pensió completa) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 1, 2023

Castellanades del DIEC

No hi havia cap raó per a acceptar aquesta castellanada. pic.twitter.com/FzeTfxU1VD — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 28, 2023

