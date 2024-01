Fotografia: Samer Daboul.

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

La gallina escataina i el pinsà piteja

—El gall CANTA

—La gallina ESCATAINA

—La lloca CLOQUEJA

—El pollet PIULA

—L’oca CLACA

—El colom i la tórtora PARRUPEN

—La cadernera, el rossinyol… REFILEN

—El pinsà PITEJA

—El pardal GARRULA

—Un ocell de nit ESGARIPA

—La perdiu ESCOTXEGA

—El corb GRALLA

—Un ocell petit XERICA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 19, 2024



Esparracats i esterrecats

Mots que no hauríem de perdre:

—ESTAMORDIR: deixar com mort / esporuguir

—ESTABORNIR: fer perdre els sentits

—ESCARRASSAR-SE: fatigar-se en una feina

—ESTERRECAR: matar a cops

—ESPARRACAR: fer estrips a la roba

—ESTERROSSAR: esclafar terrossos

—ESTERREJAR: netejar amb terra — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 23, 2024



Anorèctics amb cabells blancs

Castellanismes camuflats

⛔️ aclarar ✅ ACLARIR

⛔️ anorèxic ✅ ANORÈCTIC

⛔️ apoiar ✅ FER COSTAT, DONAR SUPORT

⛔️ borrador ✅ ESBORRANY / ESBORRADOR

⛔️ cana ✅ CABELL BLANC

⛔️ culebrot ✅ SERIAL

⛔️ curtit ✅ ENDURIT, AVESAT, FET / ADOBAT Extret de 'Dir-ho ben dit' (@RamonSangles) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 24, 2024



Ens en sortirem

SORTIR-SE’N, una expressió a preservar:

—Ho provo, però no ME’N SURTO

—Era difícil, però TE’N VAS SORTIR molt bé

—Ja TE’N SORTIRÀS, tot sol?

—No sabia COM SORTIR-SE’N

—I com ho fas? —Mira, ME’N SURTO com puc

—ENS EN SORTIREM? —Sí, i tant! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 22, 2024



La farem grossa

Castellanismes camuflats (2)

⛔️ despreci ✅ MENYSPREU

⛔️ liar-la ✅ EMBOLICAR LA TROCA, FER-LA GROSSA

⛔️ manada ✅ BANDADA

⛔️ menys mal ✅ SORT N’HI HA

⛔️ nòvia ✅ XICOTA, PROMESA, NÚVIA

⛔️ papilla ✅ FARINETES

⛔️ passota ✅ MENFOT Extret de 'Dir-ho ben dit' (@RamonSangles) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 25, 2024



Els pronoms són fàcils

1 complement, 1 pronom:

—Duc el regal als amics (1) ▶️ ELS duc el regal

—Telefona als avis (1) ▶️ Telefona'LS 2 complements, 2 pronoms:

—Duc el regal als amics (1) a l'escola (2) ▶️ ELS HI duc el regal

—Telefona als avis (1) a la residència (2) ▶️ Telefona'LS-HI Fàcil, no? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 26, 2024



Ho hem dit prou vegades

Per a veure que PROU és un mot genuí, penseu com diríeu aquestes frases en les llengües de l’entorn:

—Ja FA PROU d’escoltar-te

—Em sembla que N’HI HA PROU I DE SOBRES

—Vols venir? —Ah, PROU

—PROU m’agradaria que hi fossin

—Ho he dit PROU vegades

—N’HI HA PROU d’observar-ho bé — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 16, 2024



Tal dit, tal fet

Els refranys i les frases fetes donen agilitat i expressivitat a la llengua. Vegeu-ho:

—Això és justament el que ha succeït ▶️ I TAL DIT TAL FET

—Tinc la impressió que▶️EM FA L'EFECTE QUE

—Patim per si passa alguna desgràcia▶️ESTEM AMB L'AI AL COR S'haurien d'ensenyar a l'escola — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 15, 2024



El menjar se li ha assentat bé

“Assentar-se” no és ASSEURE’S. Però quan és correcte?

—Agafar estabilitat: L'estructura S'ASSENTA sobre els fonaments. L’oratge S’HA ASSENTAT

—Fer profit al cos: El menjar SE LI HA ASSENTAT bé

—Establir-se: La gent ES VA ASSENTAR en un territori

—Posar seny: El noi S’HA ASSENTAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 18, 2024



Possessius per les orelles

“Assentar-se” no és ASSEURE’S. Però quan és correcte?

—Agafar estabilitat: L'estructura S'ASSENTA sobre els fonaments. L’oratge S’HA ASSENTAT

—Fer profit al cos: El menjar SE LI HA ASSENTAT bé

—Establir-se: La gent ES VA ASSENTAR en un territori

—Posar seny: El noi S’HA ASSENTAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 18, 2024

