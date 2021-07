Ens passen la mà per la cara

Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.

1. Ens passen la mà per la cara

Guaiteu això, amics:

—TÉ BONES MANS

—HO TÉ PER LA MÀ

—TÉ LA MÀ LLARGA

—SE LI’N VA LA MÀ

—DEIXAT DE LA MÀ DE DÉU

—FA MANS I MÀNIGUES

—NO SAP ON TÉ LA MÀ DRETA

—LI PASSA LA MÀ PER LA CARA

—TÉ LES MANS FORADADES

—HAN VINGUT A LES MANS

Una llengua rica i plena, a les nostres mans. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 1, 2021

2. I vinga córrer

No us agrada molt aquest VINGA?

—Després de l'amanida, VINGA PLATES de carn i de peix i de tot…

—No hi havia ningú i, tot d'una, VINGA GENT I MÉS GENT

—Li diu que estigui quiet i ell VINGA SALTAR I BALLAR

—I ella VINGA CÓRRER, com si l'empaités el dimoni — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 25, 2021

3. Tot cofois

Què me'n dieu, d'aquest ús quantitatiu o intensificador de TOT?

—Parlava TOT COFOI

—Ha arribat TOT SUAT

—Ve TOT SOVINT

—M'ho explica TOT ALEGREMENT

—Se'n va anar TOT DE PRESSA

—I, TOT DE SOBTE, va arrencar a plorar

—En parlàvem TOT JUSTAMENT suara — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 22, 2021

4. Esteranyinem la llengua

Més significats del prefix ES-:

Avortar:

—ESVEDELLAR-SE una vaca

—ESPOLLINAR-SE una egua

Convertir en:

—ESBOCINAR

—ESMICAR o ESMICOLAR

—ESPARRACAR

—ESQUARTERAR

Tornar-se:

—ESGROGUEIR-SE

—ESBLANQUEIR-SE

Fatigar, fer-se mal:

—ESGARGAMELLAR-SE

—ESPEUAR-SE

—ESPUNYIR-SE

—ESMALUCAR-SE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 29, 2021

5. Farà llufa

Al @FAQSTV3 comenten si la manifestació de demà a Madrid "punxarà" o no. Les manifestacions no tenen punxes. Per comparar-ho amb una roda, s'hauria de dir que "es rebentarà" (o "es punxarà"), però val més dir que FRACASSARÀ, que FARÀ FIGA, que FARÀ LLUFA… #FAQSescopinyesTV3 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 12, 2021

6. Enllestim, si us plau

Que no es perdi ENLLESTIR, amics [1/2]

—Quan HAGIS ENLLESTIT la feina, avisa'm (acabar una acció o una obra començada)

—Aquest problema, L'HAURÍEM D'ENLLESTIR aviat (resoldre)

—ENLLESTEIX, noia, que no tenim tot el dia (apressar-se)

👇👇 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 2, 2021

Que no es perdi ENLLESTIR, amics [2/2]

—En cinc anys VAN ENLLESTIR tota la fortuna (esgotar un recurs, un capital, un tema…)

—Va agafar la pistola i en VA ENLLESTIR mitja dotzena (matar)

—Veig que ja HAS ENLLESTIT el primer plat (consumir completament) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 2, 2021

7. Sovint sovint

No entenc que hi hagi gent que digui "freqüentment":

—El veig SOVINT a les botigues

—Acaba SOVINT I MENUT embolicat en baralles

—És molt esverat i SOVINT SOVINT l’han de renyar

—Les epidèmies HAN SOVINTEJAT en el curs de la història — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 30, 2021

8. Català genuí a bon preu

”Tot fa estiu” i "De bon tros”.

Hi ha algú que encara pensa els lemes publicitaris en català genuí.

A @bonpreuesclat pic.twitter.com/ngkwzYkiGz — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 26, 2021

9. Fa un sol que…

Podeu respondre i difondre aquesta enquesta?

Com acabaríeu aquestes frases?

—Fa un sol que…

—Fa una calor que…

Doneu-me tantes respostes com us plagui i digueu-me on ho heu sentit, si us plau.

Molt agraït. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 16, 2021

10. Esbotzats i esberlats

Dos verbs que no hem de perdre:

—Amb la força de l’aigua la presa ES VA ESBOTZAR

—VAM ESBOTZAR la porta amb una puntada de peu

—Els cors S’ESBOTZAVEN d’entusiasme

—A cops de destral HAN ESBERLAT el tronc

—Pots ESBERLAR la nou amb les mans?

—Aquell crit ESBERLÀ el silenci — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 21, 2021

11. Tres quarts de què?

Ell és un lladre. I ella, *tres quarts del mateix:

—I ella, SI FA NO FA IGUAL

—POC MÉS POC MENYS

—POC MÉS POC MANCO

—POC ENÇÀ POC ENLLÀ

—PAM MÉS PAM MENYS

—MÉS O MENYS

—TAL·LÀ-TAL·LERA

—PER L’ESTIL

—DOS DITS DE LA MATEIXA No és català tot allò que sembla català… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 18, 2021

12. Suposicions

Se n’abusa molt, de “suposar”, en el significat copiat del castellà:

—Suposa un gran esforç ▶️ DEMANA, REQUEREIX

—La llei suposa un pas més cap a la igualtat ▶️ ÉS, SIGNIFICA

—Les obres suposen un cost de X euros ▶️ TENEN

—No saps què suposa no tenir diners ▶️ VOL DIR, IMPLICA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 17, 2021

13. Pastissos, pastels i pasterades

No és igual:

—Menjo un PASTÍS

—Pinta amb colors PASTEL

—No he pogut llegir el paràgraf perquè hi havia un PASTELL [taca de tinta en un paper imprès]

—El PESTELL de la porta és rovellat [peça metàl·lica corredissa d’un pany]

—Quina PASTERADA que has fet, noi! [cosa no reeixida] — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 15, 2021

14. Esparracats

Més significats del prefix ES-:

Avortar:

—ESVEDELLAR-SE una vaca

—ESPOLLINAR-SE una egua

Convertir en:

—ESBOCINAR

—ESMICAR o ESMICOLAR

—ESPARRACAR

—ESQUARTERAR

Tornar-se:

—ESGROGUEIR-SE

—ESBLANQUEIR-SE

Fatigar, fer-se mal:

—ESGARGAMELLAR-SE

—ESPEUAR-SE

—ESPUNYIR-SE

—ESMALUCAR-SE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 29, 2021

15. Claus per a donar i vendre

—Donarà en el clau? ▶️ L’ENCERTARÀ?

—Has donat en el clau! ▶️ JUSTA LA FUSTA!

—El discurs dóna en el clau ▶️ HI TOCA DE MIG A MIG

—No me'n sortia i ella ha donat en el clau ▶️ HA ENDEVINAT LA TECLA

—Calia que li ho diguessis: has donat en el clau ▶️ LI HAS TOCAT LA CAMA DEL MAL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 16, 2021

16. Igual que sempre

*A l'igual que?

—Google, *a l’igual que la banca, sempre guanya ▶️ IGUAL QUE

—No obriran per Nadal, *a l’igual que cada any ▶️ COM

—*A l’igual que el teatre, el cinema també pateix ▶️ IGUAL COM

—Hi assistí X i Y, *a l’igual que Z ▶️ COM TAMBÉ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 14, 2021

