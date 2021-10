La Pobla de Vallbona acollirà el concert ARREL

La nova normalitat, real o suposada, va fent brollar la música de nou a les places, als ateneus, en favor de la cultura, de la recuperació del país. Si hom voldrà formar els joves, els xiquets, fins i tot els llauradors, amb alternatives a la ximpleria i el ximbumxum, aquest serà un dels concert lliçó, sens dubte. Miquel Gil, que sempre és un segur, acompanyat per músics de molt nivell, i la cantaora Titana. Una sorpresa i un dels regals d’Aquest Mural Sonor que ha rellançat amb grapa i gosadia Acció Cultural pels seus 50 anys.

Mural Sonor ja ha fet diverses gires pel país, i dissabte en teniu una prova, una ocasió especial per escoltar la vessant de la música tradicional passada per un sedàs modern (!).

Segons que diu el bloc d’Acció: ARREL és el títol de l’àlbum dedicat a la música tradicional, un viatge per les comarques a través de cants i poemes, cosit per les veus de Miquel Gil i Noelia Llorens, Titana. Representants de generacions diferents, els dos connecten amb la passió i el coneixement erudit del cançoner tradicional. L’inquiet Miquel Gil ha adaptat músiques del repertori popular de cada comarca i ha fet noves composicions per a lletres originals, escrites a propòsit per aquest disc per més de vint noms de l’escena poètica en valencià. Llorens du el pes de la interpretació, acompanyant-se en cada tema de cantaors, cantaores i instrumentistes fonamentals del nostre territori.

El concerts de presentació d’Arrel tindrà lloc el pròxim 16 d’octubre a la Casa de Cultura de la Pobla de Vallbona, a les 19h. Les entrades tindran un preu de 5€, amb reserva prèvia.