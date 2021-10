La dansa d’un temps nou

El millor concert de música serà dissabte a l’Ateneu de Bétera.

Rafa Xambó acompanyat per un quintet davall un envetlat en un corral de resistència.

Per la cultura i per la música. Per la llengua. Concert i combat.

En una entrevista de Núria Cadenes a Vilaweb, sobre l’ultim disc que Xambó presentarà en directe: “És La dansa d’un temps nou, un treball heterogeni i consistent bastit contra les adversitats. Hi ha cançons pròpies i poemes musicats i versions de temes que ha anat fent seus igual com hi ha la deliberada unió de músics de generacions diferents. També les cançons són d’estils i d’orientacions diferents. I ell les posa en contacte a consciència. Per confegir el disc talment un manifest.”

Resistència, combat que demanava Camus, tocar la pera, dir les coses clares…

“Jo faig les maquetes a casa: agafe el mòbil i el pose a gravar; agafe la guitarra i em pose a tocar i a cantar. Eixe àudio, juntament amb la partitura i la lletra, l’envie a Àlvar Carpi, el guitarrista, i li dic: hi vull una guitarra elèctrica boja. Li ho envie a Salva Vázquez, el pianista, i li dic ací hi va un teclat tipus tal o tal altre. Cadascú treballa en sa casa. Ho grava i ho envia a l’estudi. I allà, amb Facundo Novo, el tècnic, ho estudiem i anem muntant les cançons, que vaja tot quadradet, posant-hi les capes de la ceba. El baixista (Chris Atwel) i el baterista (Ben Wirjo) sí que vingueren a l’estudi. També estic molt content de la participació de Peter Connolly i del meu fill Miquel, que és un excel·lent guitarrista flamenc i elèctric. En fi, que quan ja està tot vestidet, hi entre jo i cante. És fantàstic quan treballes amb músics professionals. Fantàstic.”

Més de cent no en cabran en aquell corral, així que caldrà venir enjorn, a pel disc i a per la música: en favor de la cultura que hagués pogut ser.