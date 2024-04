Menjar bé #048

Dels plaers que et dóna la vida, un dels que podem gaudir més temps és el que ens dóna menjar bé. Fins i tot en aquells moments dels que no en tenim record o quan els records ens deixen.

De fet, hauria de ser el més normal del món, però ja sabem que no sempre és així. I per això valorem que, si hem de menjar fora de casa, et donin, senzillament, bon menjar. I s’hi ha afegeix un bon tracte i un entorn agradable… oli en llum… com al Semproniana.

Retornem amb el 48 del 365+1.