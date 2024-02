El temps lliure. En tenim? En què el gastem?

Avui en dia tots tenim una vida frenètica. Les obligacions familiars i laborals són nombroses, així doncs arribem a l’hora d’anar a dormir esgotats. Sovint ens queixem del fet que el dia només té vint-i-quatre hores i desitgem que en tingui moltes més. De debò que tenim poc temps lliure?

D’una banda, és cert que la societat moderna en què vivim ens demana mil coses a fer: cada dia s’ha de treballar i cuidar no només la família, sinó també la casa. Tot això es fa evident amb les dones: anar a la feina, preparar el menjar per a tots, endreçar-ho tot i trobar solucions a qualsevol problema de la llar. Es podrien contractar diferents persones per fer tots aquests deures, però la majoria de la gent normal no s’ho pot permetre econòmicament i, per tant, ha de sortir-se’n sense cap ajut.

D’altra banda, encara que totes aquestes obligacions se’ns fan una muntanya, ens vindria bé intentar trobar uns moments al dia per fer alguna cosa cap a la qual no ens sentim vinculats. És certa la dita “si vols, pots”, atès que la voluntat és la força que ens impulsa a fer qualsevol cosa. Si per exemple sentim la necessitat de fer exercici físic per mantenir-nos en forma, segur que trobarem el temps per a fer-ne, ja sigui de bon matí, abans d’anar a treballar, ja sigui al vespre, abans d’anar al llit, per treure’ns de sobre el cansament acumulat durant la jornada. Posem ara per cas que vulguem aprendre un idioma: ni que siguin deu minuts al dia, podem trobar el temps per estudiar-ne algun aspecte, fins i tot de manera divertida a través de les diverses eines disponibles en línia.

En definitiva, jo diria que en tenim sempre, de temps lliure. Nosaltres som els únics responsables del nostre temps, ja que el podem gestionar com millor ens convé. Doncs, per bé que la societat ens imposi un ritme de vida molt ràpid, només depèn de nosaltres trobar el temps, durant el cap de setmana o entre setmana, per a fer activitats que ens agradin i que ens aportin uns beneficis físics i psicològics.