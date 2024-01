Això com pot ser?

A les notícies de la tele d’À Punt han explicat que anit es va lliurar el Premio Nadal i quin escriptor l’ha guanyat. També l’obra premiada. I mentre ho feien, jo pensava que si la informació no la redactaren de manera hispanocèntrica, haurien dit primer el nom del guanyador del Premi Josep Pla en català per ser la llengua d’ací, lliurat en el mateix acte.

Però resulta que el mapa mental de la redacció de la notícia no era hispanocèntrica, sinó hispana i prou. Perquè no és que el premi en la nostra llengua haja quedat en segon lloc: és que ni l’han nomenat. Ni una parauleta. No ha existit.

Hi ha d’haver alguna raó que ho explique, però veig difícil que ho justifique.