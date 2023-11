corregir l’error uniteralment

Perquè investir un govern espanyol és un error

Ha estat difícil fer-se una opinió sobre el suport de Junts a l’investidura del president espanyol a canvi d’una aministia per a tots els represaliats pels fets de l’u d’octubre, però finalment sembla raonable afirmar que investir un president espanyol és un error, perquè l’alliberament nacional català dins l’estat espanyol és, per definició, impossible: com més estabilitzem el marc espanyol més improbable fem que es consolidi la Republica que vam declarar al 2017.

Entenc que la decisió del liders de l’independentisme català ha estat apuntalar el govern espanyol amb l’esperança d’obtindre algun contrapartida (en aquest cas, cal preguntar-se… exactament quina?). Hi ha dos gran motius per rebutjar aquest acord d’investidura:

En primer lloc, perquè aquesta decisió alimenta la ficció que hi ha una negociació en marxa que pot culminar amb un acord que -ara si- satisfaci les demandes dels catalans. Deixant de banda que alimentar ficcions i mentir és el mateix, el poble mereix ser informat amb claredat i franquesa de quina és la realitat per poder prendre decisions màximament informades i no ser manipulat. A més a més, cal recordar allò que és obvi: no es possible fer efectiva la Respública dins el marc legal espanyol, sinó que només és fa efectiva en superar aquest marc. Iniciar una negociació amb el govern espanyol implica en primer lloc retornar a un marc politic om la República és legalment impossible.

En segon lloc, perquè el més probable d’aquesta negociació no és arribar de manera immediata a cap acord, sinó que les coses es dilatin indefinidament fins a caure a l’òblit.

I és precisament per aquest dos motius que cal no contribuir a alimentar aquesta ficció d’una negociació possible: perquè fer-ho no nomes ens aboca a donar voltes inutilment a un impossible (declarar la independencia dins Espanya), sinó que també porta aquesta discussió a l’òblit.

Com esmenar l’error (1) : no aprovar la llei d’amnistia

Sembla que una llei d’amnistia hauria de suposar el reconeixement que uns fets que van ser tractats com a delictes, de fet no ho van ser. Es a dir, hauria de suposar un reconeixement que hi va haver una presecució salvatge contra l’independentisme a tots els nivells i, especialment, a nivell judicial (la fiscalia “afinant” casos contra independentistes) i policial (liders empresonats de l’u d’octubre). Enlloc de fer això, sembla que l’amnistia que equivocadament han pactat Junts i PSOE, en primer llocs blindarà la impunitat dels agresors (que 000no pòdran ser jutjats pels seus crims) i, en segon lloc, no repararà cap dany a totes asquelles persones que d’una manera o d’altra ja els han sofert i els continuen sofrint, ja sigui en forma de multes administratives o lesions, empresonaments , judicis…), per esmentar només algunes de les pràctiques que comparteixen els 1.133 casos de repressió que denuncia Alerta Solidaria

L’amnistia que s’ha pactat doncs, sembla que no aporta reparació als represaliats ni afavoreix la construccio nacional i, per tant, cal rebutjar-la

Com esmenar l’error (2): el Consell de la República

Per començar a esmenar l’error que suposa retornar al marc politic espanyol, senzillament cal no fer res, es a dir, no retornar-hi. Cal buscar una eina que ens permeti incidir politicament en la politica que es fa a l’estat espanyol, però que no ens obligui a retornar-hi. Afortunadament aquesta eina ja existeix i compta amb prou musculatura per posar-se en marxa: el Consell per la República. A més a més, el Consell no només ens aplana el camí de l’emancipació nacional, sinó que ens permet superar una sèrie de limitacions de la politica convencional espanyola i europea. Vegem qui alguns exemples:

el Consell permet la participació directa. Em quaslsevol moment, qualsevol membre del consell que reuneixi prou avals (un 5% del cens) pot presentar a referendum qualsevol questió. el Consell permet les llistes obertes. Les llistes tancades suposen que per a que un candidat pugui presentar-se a eleccions compti amb el vist-i-plau del seu partit. Això ha acabat generant que aquells que srribin a ser elegibles siguin els mes fidels al partit enlloc dels mes excelents. El Consell garanteix l’excel·lencia dels seus candidats, presenant-los en llistes obertes. El Consell permet inscriure’s a qualsevol ciutadà que s’identifiqui nacionalment amb aquest projecte independentment de la seva residencia administrativa. El Consell abandona el concepte territorial de nació europea, i permet caminar cap a les Nacions Unides d’Europa. el Consell permet exercir la unilaterialitat i no cedir a la represió. Que les catalans recolzem i participem en la institució que va sorgir de la legitimitat del referendum de l’u d’octubre es la millor forma de desobediencia, en gtant que garanteix la impunitat al seus membres enfront la represió espanyola. el Consell permet coordinar accions efectives de confrontació a l’ocupació espanyola, que permetin mobilitzar de nou la sopcietat catalana (per exemple liderar campanyes d’insubmisió fiscal…).

El Consell de la República és la única eina de participació politica desobedient i capaç de coordinar una confrontació efectiva.

Emprem-lo