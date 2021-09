L’escola, el dia 8

Hem començat el projecte innovamat a classe, una proposta didàctica per aprendre matemàtica, una altra, però amb l’assessorament de gent que coneixem i amb la qual ens havíem format feia uns anys. Cecília Calvo i David Barba fa anys que es dediquen a l’ensenyament de mestres, amb garantia i sobrietat. Professionalitat. El primer contacte amb un dels exercicis ens ha costat una miqueta: aprenem a sumar sense fer la suma, a partir d’una altra suna model. Això és, si tenim un exemple model d’una suma amb dos sumands, calcula el resultat d’una altra suma si només hem variat un dels sumands amb una unitat o una decena, o fins i tto si hem variat els dos sumands. Vaja, que has de deduir el resultat d’una suma a partir d’una altra, sense haver de fer el càlcul i, després, has d’explicar què has fet, com ho has fet per arribar al resultat. Fàcil?, no no, després d’una hora els xiquets t’acaben demanant si poden fer la suma i prou. Sense mirar el model. Però no ens desesperem, que és una de les grans claus d’aprendre i ensenyar: paciència i un llapis. I un bon llibre. En l’últim moment del dia hem dibuixat el mapa del País Valencià: han aparegut més botifarrons que mapes, però després ja n’hi havia esborranys que diries, això sí que és el nostre país: s’assembla molt. Per dibuixar el país els dic que dibuixen un rectangle vertical que hauran de dividir en tres parts o caixes… A la caixa de dalt en el costat dret que toca la mar poseu Vinaròs, que coincid¡rà verticalemnt amb el cap de Sant Antoni a Dénia i Xàbia. Dibuixa una línia corva de Dénia a Vinaròs i una altra al sud, però ara al centre de la base del rectangle, a Oriola… i amunt a munt, a la caixa de dalt…

Dibuixar el mapa del país valencià, quan la referència a tot arreu és tan peninsular, no penseu que serà fàcil. Descolonitzar la ment no és una feina senzilla, mestres!