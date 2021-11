L’escola, el dia 32

Hem organitzat una assemblea amb tots els alumnes de primària, per celebrar el dia mundial de la infància. Els drets dels infants en favor dels drets humans, de viure en democràcia. Per la democràcia. L’assemblea l’han guiada Irene i Jordi, psicòlegs de l’escola, i han presentat i convidat a xerrar els delegats de primer a sisé de primària. Per què voleu fer de delegats, què us empeny, què voldreu fer, preguntes així, i també hem aprofitat l’assemblea per presentar els alumnes i els mestres nous de l’escola. D’una activitat que semblava improvisada com un pim-pam-pum, hem viscut una emoció especial, com un dels moments bells de l’escola i de la setmana: les intervecions dels alumnes han ajudat a visibilitar els xiquets que s’hi han incorporat nous, a la nostra escola. Després hem convidat dos alumnes a intervenir perquè explicaren com havia sigut la seua acollida uns anys abans, com s’havien trobat, com els havíem fet viure l’escola des de l’inici, si els havíem ajudat poc o molt. I ací l’emoció s’ha elevat més que no pensàvem: també havia passat enguany, que alguns xiquets nous havien patit insults, només per ser diferents, nous… tenim una societat tan entrenada a no rebre amb els braços oberts, entrenada al rebuig, a la desconfiança, a acusar qui vindrà, encara abans que no arribe, de robar-nos, d’amenaçar-nos, que comencem per insultar-los fins i tot abans que puguen fugir dels seus llocs d’origen: i d’aquests feixistes, els parlaments ajuntaments o altres institucuojs espanyoles en van plenes. De protagonsites contra els drets humans, contra la democràcia, contra el respeecte i la llibertat…

Però recordeu que l’escola ha d’ensenyar què són els drets, i els drets de la infància, mentre els polítics, els fiscals, els jutges, els policies s’afanyen a agredir, atacar, amenaçar i robar als demòcrates… O ataquen directament la llengua dels valencians, si seran corruptes i criminals.

—Combat a la injústica, també des de l’escola.