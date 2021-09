L’escola, el dia 14

Dissabte em vaig trobar unes quantes famílies de l’escola en la Nit Estellés de l’Ateneu de Bétera. Quin regal! Jo els he dit que no saben fins a quin punt això eleva a la màxima potència la nota dels fills, per l’actitud, la filosofia i els valors socials. Un dels pares aprofita per dir-me si el deure que els havia posat, per al cap setmana, d’escriure un debat sobre una idea d’Engels, era una broma o una cosa sèria.

Del llibre Principis elementals de filosofia, de Georges Politzer, un antifeixista compromés amb la lluita social -un dels fundadors de la universitat obrera de París, editor de revistes, filòsof, professor, no sé si dir anarquista!, fins que va ser afusellat pels nazis amb 39 anys, vaig llegint alguns paràgrafs a classe, entre més, aquesta idea brillant sobre la matèria i l’esperit d’Engels:

—L’ésser és la matèria, el pensament és l’esperit.

L’ésser és el nostre cos, els llibres, una partitura de música, explique als alumnes de nou anys que em miren bocabadats: el piano, la guitarra, els estris de la percussió també són matèria. En canvi, la veu de Maria Faubel, la melodia que ens emociona, l’emoció mateix, fóra esperit, el cello de Lara: el pensament d’aquella nit és esperit; la filosofia, la manera com van llegir dissabte al corral de l’Ateneu els versos d’Estellés, Mari, Júlia, Dídac, Fredi…, és esperit: els llibres d’estellés són matèria: per cert, ningú no va comprar-ne cap, xa, i ves que jo aconsellava que cada valencià hauria de comprar entre cinc o deu llibres l’any sobre Estellés. Però la lectura que van fer, oh, pagava moltes coses, i potser que no ho vam enregistrar…

Així que el deure al qual es referien els pares, el deure de l’escola, que fins a final de curs només serà la lectura, afegia aquest extraordinari peix que rellisca: quin és el vostre millor esperit, ànimes de vuit i nou anys, per al curs que comencem?, podríeu escriure’n cinc línies?

I ara ja arribaran algunes respostes…

PRINCIPIS ELEMENTALS DE FILOSOFIA

Georges Politzer, traducció de Joan Palomares. Bàsics SEMBRA, València 2020