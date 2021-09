L’escola, el dia 11

Today is Friday, the 17th of September 2021

Hem llegit una altra vegada el poema de Lenore Hetrick homenatge al sol. Prèviament jo havia desplegat un mapa topogràfic del País Valencià i he marcat una de les serres emblemàtiques: la Mariola, entre la vall d’Albaida i el Comtat. he anunciat que enguany sí que farem estatge, a l’octubre, almenys passarem en una nit pel món ales peus d’aquesta serra. Llengua i territori, l’envit del curs i de l’escola enguany. Per això he llegit uns versos del Mural:

[I, 275-276]

Des del port de l’Olleria

arribàrem a Ontinyent

Per Bocairent passaríem

Per les Covetes dels Moros

Remuntant la Mariola

Alegre de bon matí

Diumenge dominical

Alegre de fonts secretes

De fulles verdes com mai

Mai no oblidaré el matí

Creuant l’alegre Mariola

En acabar-se les fonts

En acabar-se les fulles

Vàrem arribar a Alcoi

[…]

I penòsament pujàrem

Un dels cims del Montcabrer

Oh guerrillera Mariola verda!

Amb els genolls clavats a terra, et pregue.

Oracions de perduda memòria,

perduts fragments com perduts grans de blat.

Pregue per tu, perquè vigiles sempre,

perquè assegures un futur claríssim,

un dur combat, una dura victòria,

el clar fusell, l’espasa il·luminada.

I pregue més: et pregue pels teus fills.

Preserva, tu, aquesta raça indòmita,

aquest futur de gegants i senyeres!

He agafat, amb una mà, una terra,

i m’he senyat, molt lentament, el rostre.

Mire segur els dies que vindran.

[…]

des de la Mariola davallen

com una cançó

les fonts les innombrables fonts

els rierols

les herbes bones per al fetge i per tal de pixar clar

a l’altra banda de la Mariola hi ha les covetes dels moros excavades a la mateixa roca”

És divendres i fem balanç de la setmana, presentem futurs delegats, repartim responsabilitats i, després de dinar, encara tenim temps de veure un curt animat que els alumnes agraeixen. El balanç de la primera setmana és boníssim, segons les apreciacions dels alumnes. Si això fos així sempre, ai… I ves si encara tenim coses a polir i aprendre… NOmés de repassar els noms propis de la setama, el curs ja espanta: Estellés, Hardy, Steiner, Sòcrates… Com n’hi ha mestres que fan tanta cara de disgust, si tot plegat és un regal!