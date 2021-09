L’escola, el dia 10

“La matemàtica dalt de tot de l’escola bàsica. A continuació la música, i l’arquitectura.” George Steiner

—…després ja podeu posar tota la resta.

Hem fet la primera classe en anglés, després de la presentació d’Adrià, que és el mestre nou. Va estudiar a La Masia, peròp és de València. I avui ens ha fet llegir poesia, després ens ha dit de guardar el poema en una funda de plàstic, ja sabeu com es diuen en aglés les fundes de plàstic per protegir els poemes, Slippery Fish “el peix que rellisca”. Jo ho he trobatvtan poètic que he proposat als xiquets d’escriure un conte amb aquest títol: el peix que rellisca.

Great, glorious, golden sun,

Shine down on me today.

You are the life of all this earth,

You and your magic ray.

You are the life of bird and plant,

All must depend on you.

Shine down, great sun, the whole day long!

Shine from the heaven’s blue.

And I will welcome your golden rays,

For you mean life to me,

And you mean happiness and health,

Strength and energy.

Shine down, great sun, on flower and field,

And never say goodbye.

Forever and ever give us your light

From out the side, blue sky.

Golden Sun

By Lenore Hetrick

Sembla que el poema és un clàssic, i a la xarxa teniu versions llegides en fonètiques diverses.

Hem tancat el jorn amb una introducció a la filosofia que també obri nous horitzons. Ho hem titulat

“PRINCIPIS ELEMENTALS DE FILOSOFIA”, i de primer hem definit què fan els filòsofs. El filòsof és:

— o bé el que viu als núvols,

—o bé el que pren les coses pel seu costat bo, el que no fa mala sang per res. Això ja fa fort, per començar a pensar: “el que no fa mala sang per res”, ves si haurà de tenir paciència i equilibri, amb tot el que ens passa i ens envia la meseta espanyola. El llibre de Georges Politzer afig després:

Però un bon filòsof…

— vol trobar respostes, fer-se bones preguntes, trobar explicacions als problemes de l’univers, de la natura.

aleshores, Estela pregunta si no coneixem SÒCRATES.

—caldrà investigar qui era Sòcrates (diu el mestre)

Quines preguntes estudien els filòsofs, doncs?

—com va aparèixer el món?, cap a on va la humanitat? Tota? I els xiquets, on van? I els alumnes de quart de primària?