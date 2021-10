El fantasma Àngels Barceló

La periodista Àngels Barceló, conviada anit per la Televisió valenciana, va dir que no se sentia gens estranya de ser una catalana a madrit, gens ni miqueta, perquè ella era tan espanyola o més que els que són d’allà, i gens catalana, li faltava dir, que quan es va sentir estranya i incomòda i va patir moltíssim, segons que va confessar sense arrugar-se la grenya, va ser aquell 1d’Octubre i els anys següents, per vergonya, per la divisió, i perquè hi havia catalans que volien la llibertat (!). No va dir de sentir-se incòmoda ni estafada pels atemptats del 17A a la rambla, ni perquè espanya prohibís d’investigar-los, ni va dir res sobre un clavegueram feixista i corrupte que torpedina cada dia la democràcia, fins i tto des de la ràdio que ella fa, ni perquè el psoe prohibís d’investigar els paradisos fiscals dels borbons, ni va declarar de sentir-se estafada pel lladrocini continuat als valencians, ni per la prohibició de les televisions en català al nostre país, ni per la persecució judicial, ni pel feixisme viu de l’estat del qual ella se sent tan còmoda i satisfesta, vivint a madrit com a casa… I el periodista valencià (!) li seguia la veta, i la festa, aconformat que això era el millor, renunciar als drets, a la llibertat, per suposat callar davant la corrupció i alliçonar des del pessebre que la premsa ha de ser sumisa, idiota i panxacontenta… Ves si alguns referents, quan els omplin el pap, el paper que juguen i amb una convicció més espanyolista que els espanyols mateix, renuncien ràpidament a la dignitat. I a la professió.

—Si la merda de la muntanya no fa pudor…!

Demà pujarem a Vinaròs, per unir-nos a la marxa per la llibertat i els drets, contra aquests tramposos, falsos periodistes que renuncien a fer premsa davant la injústicia i no expliquen la relitat dels valencians robats cada dia per aquella espanya de la qual la Barceló se sent tan satisfeta i agraïda. Per la reciprocitat, per la llibertat dels pobles, contra la corrupció d’espanya, contra el feixisme, ves si tenim motius per caminar demà fins a la Ràpita, on els policies es van acarnissar amb aquella violència franquista de sempre, la del pp, la del psoe, la dels borbons, la dels jutges… I encara ho fan, malgrat totes les renúncies agenollades de les barcelòs de torn.

Si mai deixem de caminar, ai, en favor de la dignitat, els drets i la llibertat dels homes.

2 d’octubre de 2021:

– 14.00h Plaça Parroquial de Vinaròs.

-17.00h Cases d’Alcanar, rotonda.

-20.00h Plaça 1 d’Octubre. La Ràpita