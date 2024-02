125è aniversari de Duke Ellington

Duke Ellington és considerat un dels compositors més importants i influents del jazz.

No obstant, sembla que darrerament ha passat a l’oblit i potser les generacions més joves ja no el tenen com a referent. Aquest 2024 se celebren dues efemèrides importants, el 125è aniversari del seu naixement (29 d’abril de 1899) i els 50 anys de la seva mort (24 de maig de 1974). Se’m fa estrany que cap dels dos locals catalans més importants de jazz (el Jamboree i la Nova Jazz Cava) no hagin programat cap cicle ni cap concert dedicat a Duke Ellingon per aquesta primavera.