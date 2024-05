Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 22 de maig de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 22 de maig de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

La Xina és el país convidat de l’Internet Of Things Solutions World Congress (IOTSWC), la fira internacional sobre transformació de la indústria a través de tecnologies de la informació i la comunicació, que s’està celebrant des d’ahir i fins demà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Escolta-ho al minut 7 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

El passat dijous 16 de maig, el Grup Lavinia, fundat pel periodista Toni Esteve, va celebrar una jornada festiva per celebrar els seus 30 anys. Escolta-ho al minut 10’57 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de l’estiu de 1973 del programa “La radio joven”, de Ràdio Terrassa, presentat per Josep Cuní. Escolta-ho al minut 3’06 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

El catedràtic Jordi Torres, responsable del grup de tecnologies emergents per a la intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center, informa que el Consell de Ministres espanyol va aprovar el passat 14 de maig l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial 2024. Es tracta del document que ordena les actuacions en aquest àmbit per al 2024 i el 2025. El pla estarà dotat de 1.500 milions d’euros, procedents fonamentalment del pla de recuperació i de l’Addenda, que se sumen a 600 milions més ja desplegats en virtut de l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial del 2020. Escolta-ho al minut 41’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

Andreu Veà, fundador i president de l’associació Covid Warriors, ens explica com les flamarades solars que provoquen les espectaculars aurores boreals, també tenen efectes en la propagació de les ones radioelèctriques i en el funcionament dels equips electromagnètics, com alguns discs durs d’ordinador. A més les nanopartícules que arriben a la terra poden alterar el bon funcionament de discs durs d’estat sòlid. Escolta-ho al minut 12’14 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten els següents temes. Ràdio Nacional d’Espanya ( Radio Nacional, Radio 3 i Radio 5) emeten en DAB+ des d’Izaña, Tenerife. Emissores en DAB+ il·legals a Còrdova. A Senegal, proves en DAB+ d’Urban Africa Radio. Assemblea General de Digital Radio Mondiale els dies 19 i 20 de maig, a Duabi (Emirats Àrabs Units). A Burkina Faso, tanquen les emissions de la Veu d’Amèriaca, BBC i altres mitjans de comunicació. Informe de la Unió Europea de Radiodifusió “La ràdio en temps de crisis”, publicat el passat 16 d’abril. Nova edició de la fira Mercaham a Cerdanyola del Vallès, el proper 15 de juny. Escolta-ho al minut 25’56 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

El mestre Pitu Martínez, a L’altra ràdio a l’escola, comenta que la programació de ràdio escolar “Sant Jordi a les Ones”, impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va ser un èxit. La programació es va poder escoltar a la pàgina web Canal de Reporters. Escoltem fragments de Ràdio Duc, de l’Institut Duc de Montblanc, i de l’Institut Escola Teresa Altet, els dos de Rubí. Escolta-ho al minut 48’01 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

Xavier García, a la secció “Apps, webs i bolets” ens recomana l’aplicació “Recetas de setes” amb centenars de propostes per cuinar amb bolets. Escolta-ho al minut 21’39 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

Joan Peramiquel, president de l’ l’Associació Radioaficionats de Catalunya, informa del programa de la trobada de radioaficionats que es farà el proper dissabte a Llançà, amb el nom de Primera Ràdio Tramuntanada de la Mar d’Amunt. Escolta-ho al minut 46’03 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-electronica/16113722/

Chari Bermejo, presidenta del radioclub Mike Delta Victor, ens informa d’un parell de diplomes especials que poden aconseguir els radioaficionats aquests dies: Diploma de les antigues colònies industrials del Berguedà i Diploma Relleus de la flama olímpica París 2024. Escolta-ho al minut 44’10 a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/flamarades-solars-0electronica/16113722/

