Rellegir Pessoa a Lisboa: cartes d’amor

Bústia a Belém, Lisboa. Só cartas de amor. Queda clar, oi?



I és que Pessoa ressona per Lisboa en l’indret més impensat si l’hi reconeixes, com en aquesta bústia el cèlebre poema d’Álvaro de Campos, paradigma del romanticisme antiromàntic, on no hi sobra ni un accent (esdrúixol, naturalment):