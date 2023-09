Rellegir Pessoa amb Pessoa a Lisboa

Pessoa a El banquer anarquista (en versió de Manuel Guerrero):

Es neix home o dona —vull dir, es neix per ser, en la vida adulta, home o dona; no es neix, en bona justícia natural, ni per ser marit, ni per ser ric i pobre, com tampoc no es neix per ser catòlic o protestant, portuguès o anglès.

Un és totes aquestes coses en virtut de les ficcions socials.