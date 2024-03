Het Werkmanspaleis

La civilització progressa i d’uns anys ençà gairebé tothom ha après que el patrimoni és valuós i que, per això, més val conservar-lo.

Així, si passegeu pels carrers de qualsevol ciutat europea és segur que us trobareu més d’un i de dos locals que conserven el rètol antic i potser part de la decoració i tot, per més que el nou ús que se’ls doni no hi tingui res a veure. Però… aquesta transformació de l’espai públic aparentment respectuosa amb la memòria històrica, és sempre positiva?

Ahir a Amsterdam em vaig topar amb Het Werkmanspaleis: el palau de l’obrer. I, dins, ni roba de treball ni eines: només uns quants caixers automàtics ben impersonals…

Doncs així va anant tot.