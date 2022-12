Ànima (per a aquest Nadal)

Tot és sempre nou i res no canvia:

ara el camí s’eixampla, ara s’estreny,

després d’un dia arriba un altre dia…

La veus? L’ànima és el cor de l’arbre:

per ella es manté dret i sobreviu.

Per ella, ni l’oblit no el pot abatre.