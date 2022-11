“Traduttore, traditore”. La importància de la traducció.

Enguany torno a tenir alumnes de 2n de batxillerat i, malgrat els explico biologia, també parlem de llibres. Porto llibres a classe, de ciències, que complementen l’assignatura en algun punt o, simplement, són llibres d’interès científic, i una cosa va portar a l’altra i ells em van acabar parlant de llibres i de poesia (hi ha alumnes del batxillerat social també a classe). I aquí em van fer recordar un dels meus llibres preferits. Al final del llibre hi ha poemes d’altres poetes traduïts, si és el cas, per Montserrat Abelló, i allà vaig descobrir un poema magnífic de la Margaret Atwood.

“Variacions de la paraula dormir”. Aquest poema, traduït per Montserrat Abelló i editat a Proa el trobo magnífic, m’emociona. Colpida pels versos de la poeta vaig comprar un llibre de poemes només de Margaret Atwood a cura de Montserrat Abelló. I també hi havia aquest poema, però en una versió diferent. Les paraules que m’havien emocionat en la primera versió aquí no ho feien. Mateix poema, diferent traducció, mateix traductor?

No sé perquè són versions diferents del mateix poema, en teoria la traductora és la mateixa. Clar que el primer llibre la Montserrat Abelló va poder veure’l i analitzar-lo, a més, hi ha el poema en anglès al costat per tal que puguis veure l’original i la interpretació, en el segon no hi és. Això és un element important a tenir en compte si m’atreveixo a comprar més traduccions de poemes. Sovint els traductors queden amagats i son tan, tan importants! El text t’arriba o no t’arriba i el traductor és fonamental. Estic convençuda que la Montserrat Abelló hagués dit alguna cosa de la versió traduïda del segon llibre si hagués pogut. Jo crec que ella va millorar el poema original en la primera versió per la tria d’algunes paraules.

En fi, us deixo aquí sota el poema en la versió que m’emociona i aquí la versió del poema a “L’Alè Misteriós”, hi trobeu diferències?

Penseu que exagero?

No és l’única vegada que he trobat diferències en la traducció, la darrera va ser en una de castellà a català. Prosa. Vaig comunicar-ho a l’editorial que signava el llibre (Columna), però no n’he obtingut resposta. Mal senyal perquè hi havia el nom de dos traductors en comptes d’un. Traduttore, traditore es diu en italià, però és tan fonamental la seua feina que no ens en adonem fins que trobem aquests esguerros. La propera potser us parlo d’aquest llibre.